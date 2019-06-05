教育
語文同樂 第387期
下一篇 上一篇

擺文字上枱：糉子與忠臣

【明報專訊】糉，漢代許慎的《說文解字》是這樣解釋的：「蘆葉裹米也。」由此可知，大約公元100年，糉，就是由蘆葉包裹米粒而成的東西。

上 / 下一篇新聞