教育
語文同樂 第387期
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神回覆：被人說醜 如何還擊

【明報專訊】人們常把命運與樣貌掛鈎，縱使美醜沒有單一標準，班上也總有同學喜歡無故攻擊別人的樣貌。這時你應該從容不迫地用以下句子回應，讓他們好好反省。

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