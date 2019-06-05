Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
教育
2019年6月5日星期三
語文同樂 第387期
社區藝術品 化作藏書票 浸大生盼街坊學懂欣賞
SSSDP首年恒常化 4科收生不足25% 最低10%
第22屆校園記者﹕校記訪牛仔服文化展 洗水獨一無二 牛仔服藏故事
校記感想
生活關鍵詞：貪靚
生活關鍵詞：八張臉的故事
神回覆：被人說醜 如何還擊
古文化談：古代「打卡」建築
新書試閱：群
投稿園地：論求人不如求己
擺文字上枱：糉子與忠臣
歷史周報：明朝亡國君 勤政但錯力
下一篇
上一篇
神回覆：被人說醜 如何還擊
prev
next
【明報專訊】人們常把命運與樣貌掛鈎，縱使美醜沒有單一標準，班上也總有同學喜歡無故攻擊別人的樣貌。這時你應該從容不迫地用以下句子回應，讓他們好好反省。
上 / 下一篇新聞
社區藝術品 化作藏書票 浸大生盼街坊學懂欣賞
SSSDP首年恒常化 4科收生不足25% 最低10%
第22屆校園記者﹕校記訪牛仔服文化展 洗水獨一無二 牛仔服藏故事
校記感想
生活關鍵詞：貪靚
生活關鍵詞：八張臉的故事
神回覆：被人說醜 如何還擊
古文化談：古代「打卡」建築
新書試閱：群
投稿園地：論求人不如求己
擺文字上枱：糉子與忠臣
歷史周報：明朝亡國君 勤政但錯力
社區藝術品 化作藏書票 浸大生盼街坊學懂欣賞
SSSDP首年恒常化 4科收生不足25% 最低10%
第22屆校園記者﹕校記訪牛仔服文化展 洗水獨一無二 牛仔服藏故事
校記感想
生活關鍵詞：貪靚
生活關鍵詞：八張臉的故事
古文化談：古代「打卡」建築
新書試閱：群
投稿園地：論求人不如求己
擺文字上枱：糉子與忠臣
歷史周報：明朝亡國君 勤政但錯力
prev
next