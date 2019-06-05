第22屆校園記者﹕校記訪牛仔服文化展 洗水獨一無二 牛仔服藏故事

文：黃姬華、馬芷騫；傳媒teen使 陳倩瑜

圖：許婉焮、傳媒teen使 陳倩瑜

文字整理：許婉焮【文章經編輯刪節】

展覽第一部分概述牛仔服的發展歷史，Joanne表示，牛仔布在500多年前是航海用的帆布，後來因為其堅韌耐磨的材質而被做成礦工服裝。何浩德補充說：「直至經典品牌Levi's的創辦人用牛仔布做出第一條牛仔褲，才把牛仔服飾發揚光大。」牛仔服多年來歷久不衰，何浩德認為其中一個原因是牛仔服飾耐穿得與主人長年相伴，兩者產生感情和故事。「每件牛仔服都蘊含耐人尋味的故事，也經得起時間洗禮。」其他布料穿久了便泛黃和殘舊，只得棄置。

時尚簡約易配搭 可塑性多元

何浩德對藝人鄭伊健的牛仔褲故事尤其深刻，「鄭伊健1990年代開演唱會時，最初不願穿牛仔褲表演，覺得難登大雅之堂。結果一條剪裁出眾的牛仔褲徹底改變了其觀念，最後他穿著牛仔褲上台表演」，這條牛仔褲便是今次展覽展品之一。Joanne補充牛仔服持續流行的另一原因：「牛仔服極容易配搭，無論是配球鞋或高跟鞋都很時尚、簡約。其多元可塑性也刺激設計師的靈感，添加不同的時尚元素如中國風、女性化元素等都不顯得突兀。」

「速食時裝」興起 機器洗水缺連繫

雖然牛仔服飾一直深受歡迎，但何浩德和Joanne均認為它與人們的連繫已大不如前，主因是「速食時裝」的興起。何浩德指出，牛仔服最特別之處，是會隨主人的身形於不同部位褪色，做出獨一無二的洗水效果。至於速食時裝，業界大量生產服裝及用機器做出洗水效果，主人與牛仔服缺乏聯繫，「洗水（效果）應代表着你與一件牛仔服的故事，但速食時裝有如造假，消費者只為潮流『興』而購買（服飾）」。

為推廣牛仔服文化、培養大眾重新欣賞牛仔服裝，何浩德和Joanne於今年籌辦一系列相關活動。他們1月在中環PMQ元創方和深水埗舉辦「香港牛仔節」，從當中的問卷調查發現，喜歡牛仔服的不限於從事時裝相關工作的人，而是不同背景的市民，二人遂決定籌辦是次校內展覽作為牛仔節的延續，並涵蓋更多牛仔服的文化知識。

展覽籌備多時，Joanne認為最困難是控制時間，「因為展覽牽涉許多單位，需要花很多時間向製造商和明星借衣服作為展品」。雖然籌辦過程艱巨，但當看到場館佈滿他們一手一腳找來的展品，展覽從零變成完整，何浩德打趣地說：「我們有個傳統，待場地完全設置好後會調暗光線，再亮燈，這是最令人興奮的『亮燈儀式』，因為我終於可以收工了。」