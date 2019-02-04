SSSDP首年恒常化 4科收生不足25% 最低10%

SSSDP計劃2018/19學年起恆常化，每屆資助約3000個學士學額，下學年擴大資助範圍至2000個副學位。據教育局向立法會財委會提交的SSSDP 37個課程收生情况，其中珠海學院的資訊科學有90個獲資助學額，最終取錄9人；公大商業智能及分析學、金融科技及創新，收生率分別是18%及21%。公大表示，兩個課程均有直接取錄非SSSDP資助的學生，故總學生人數較顯示的資料多，又稱每年均因應實際收生情况及社會環境轉變作調整。

高等教育科技學院（THEi）的屋宇設備工程收生率23%。校方稱，收生受多項因素影響，包括適齡學生人數下降、聯招收生安排等。

教局：學生增八成半

教育局回應， 由2015/16至2017/18學年，每屆入讀指定課程第一年的學生總數佔資助學額（1000個）超過九成，2018/19學年計劃恆常化的首個學年，入讀學生由2017/18學年的974名增至1817名，增幅超過八成半（86.6%），反映計劃具一定吸引力。 當局稱，會參考相關行業人力需求指標、業界及持份者的意見等因素，整體考慮及適當調整資助課程和學額數目，個別課程的收生人數並非唯一考慮因素。

明報記者 魏綺婷