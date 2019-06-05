社區藝術品 化作藏書票 浸大生盼街坊學懂欣賞

明報記者

67學生走訪各區 了解街坊看法

藏書票起源於15世紀的歐洲，當時少數擁有書本的主人會邀請藝術家，製作約3吋乘5吋的版畫，再印製成藏書票，立票留名以「宣示主權」。版畫的設計可與歷史和風景等主題有關，亦可依據書主的文化背景。浸大視覺藝術院67名修讀20世紀藝術的學生，自1月起走進香港各區，觀察不同地區的藝術品，並了解當區居民對身邊藝術品的看法，最後將香港社區藝術、文化古蹟等元素融入藏書票設計，盼將藏書票這種消失中的藝術，連結現今社會。

牆壁作品欠保養 兒童視遊樂設施

浸大視覺藝術院二年級生林靖榕表示，政府10多年前在東涌逸東邨附近擺放了20多件社區藝術品，其中岩彩藝術家鍾大富的兩件牆壁作品《日出而作》和《日入而息》，當中的白鴿象徵和平與勤力，寓意東涌市民努力合作，共建美好社區。不過，林靖榕發現藝術品缺乏保養，當區居民亦甚少留意，「（居民）出門日見夜見，上下班回來會看到的，就會忽視了原來它們是藝術品，反而覺得是裝飾，小朋友甚至會攀爬上去，感覺是遊樂設施」。她以該兩件藝術品為題，同時融入國畫的嶺南畫派技法，製作藏書票，提醒大眾不要以「踐踏」之心看待藝術品，應學懂欣賞；另有同學以交易廣場外青銅雕塑《尖環》、九龍寨城等主題創作藏書票。

浸大視覺藝術院研究助理教授吳秀華表示，藏書票和社區藝術跟香港息息相關，但同樣易被忽略，期望通過將兩者結合，一同喚起大眾關注。為推廣藏書票藝術，浸大圖書館現舉行「到此票遊」展覽，展出約350份浸大視覺藝術院學生作品及約30張香港藏書票協會會員捐贈的作品，展期至8月9日。學院同時計劃將學生作品編印成書。