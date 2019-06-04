第22屆校園記者﹕訪背包遊達人「一元」 奪5月寫作獎

◆得獎作品

近年背包遊成為潮流，主張以有限旅費體驗當地風俗人情。大學中文系畢業的「一元」29歲「裸辭」，以背包遊的方式看世界，兩年前開設facebook專頁「一元去哪兒」，用文字記錄窮遊經歷與所思所感。

正所謂「條條大路通羅馬」，一元認為人人價值觀與選擇不同，她已為「炒散（即當散工或兼職）」掙旅費的不穩定生活預想後果，「很多人選擇穩定職業而無暇旅行，一年請假10多天已算奢侈，我曾經被問為何不找安穩的全職工作，但我清楚知道現在需要的是時間去旅行，錢多與少只屬生活方式的差異。我不批評他人，只是我走另一條路」。她以代課教師、活動工作人員等兼職掙取旅費。

不怕獨遊 沿途結伴賦予意義

一元表示，重看風景照難以重拾旅程感覺，反而與人相處的時刻會烙印在心中。最近她到訪以色列，在當地認識就讀以色列理工學院醫學院的女生Aya，結伴參加阿拉伯電影節，「有人說獨自去旅行很悶，但正正是途中結識的好友給予旅程意義」。

自由度高是她選擇背包遊的原因，並質疑參加旅行團能接觸的文化特色不多。她指出，現在更多人選擇獨自旅行，沙發旅遊（couchsurfing）也盛行，可與當地居民交流，惟暫未見沙發旅遊於香港的發展空間，既因居住空間不足，亦因生活文化封閉，不少人會防範陌生旅客。

一元對背包遊的偏愛始於澳洲工作假期（Working Holiday），她看到外國人用心感受的旅遊方式，如很少拿起相機，不像香港人熱愛在景點自拍，因而受啟發，2017年開始以筆名「一元」寫網誌，寓意以一元般微小的影響力感染他人。「我很愛寫與人有關的故事，因為這是最引人入勝的。」之前她的旅程沒有特定主題，只因應何時有平價機票即興出發。她透露今年的行程將圍繞宗教，例如計劃到訪印度，了解當地的宗教文化。

【文章經編輯刪節】

文：校記 胡康妮（東華三院甲寅年總理中學，中四）

圖：受訪者提供

文字整理：蔡康琪、許婉焮

■得獎感受

知報道不足 補相片改進

校記每次交稿後，都會經網上平台得到《明報》編輯部的評語。對於是次報道，胡康妮最初讀到編輯部的建議時，感覺糟糕，「原來我的報道有這些不足，如相片未能呈現受訪者的網誌風格，感覺對不起一元」，得知獲獎後，「有種鬆口氣的感覺，覺得對她有交代」。知道報道將獲刊出，胡康妮再聯絡一元，請對方補充旅程相片，改進報道。

■編輯部評語

行文流暢 突出經歷更佳

行文流暢，原文的小標題亦見校記的用心，惟現時社交媒體有不少旅遊網誌，背包遊客的理念也大同小異，故文章宜添加受訪者最難忘的經歷、照片，突出網誌與作者的獨特風格。另外，只要報道力求精準、如實書寫，就是記者對受訪者最好的交代。