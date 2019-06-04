北區小學叩門收表量減

叩門生名額待定

上水惠州公立學校小一叩門生申請昨日下午4時截止，校長鄭風稱，共收到112份申請，比去年200至300份減少，估計是與小一入學人數減少，及統一派位獲派首三志願滿意度上升有關。他稱，北區校長會早前呼籲盡量收3名叩門生，但校董會6月22日才開會，屆時會再商討，「是否跟足3個位，還是有加減？到時會作決定」。

鄭風表示，若最終只收3名叩門生，30多人爭一位，競爭定必比上年激烈。他稱，目前按上年做法遴選學生，設筆試及面試。前者試題以繁體字擬訂，但接受以正確的簡體字作答。

位於上水的鳳溪創新小學只接受昨晨9至11時提交的叩門申請表，校長李淑賢稱，去年收到176份申請，今年有111份，而最終收多少人，仍有待校董會安排，預料今年叩門位競爭更大。今年雙非生人數大減，教育局資料顯示，統一派位跨境申請兒童共有1157名，較上年度減少約2170名。