港大：不知考生Band A排序 籲聯招A1可「進取點」

【明報專訊】中學文憑試（DSE）成績下月10日公布，考生之後可修改課程選擇。香港大學入學及學術交流部高級項目經理李欣怡及李婷芝接受本報專訪時表示，過往不少考生以為院校知道他們Band A（首三志願）選科排序，故A1會放「最穩陣的選擇」，但院校事實上不知道3科先後次序。她稱，今年應屆考生人數減少等，建議學生於Band A1選科時可「進取點」，亦期望新推加分制可增加學生報讀港大的信心。
港大今年實行加分制，考獲5、5*及5**將獲加分至5.5、7及8.5，醫科、生物醫學和藥劑學不適用。李婷芝說，加分制能補足一些或有一至兩科一時「失手」成績未如理想，但其他科目考獲5級或以上的學生。她認為，若學生在舊計分機制下，成績接近心儀課程去年最低入學分數，加分制能提高他們的入學機會。
盼加分制增學生信心
聯招首輪改選5月22日完結，按申請報讀Band A人數計算，以護理學、文學士、工學學士較多（見表）。李婷芝稱，留意到過往不少學生在聯招「擺得好保守」，期望加分制可增加他們信心報讀港大課程。李欣怡補充稱，今年應屆考生人數減少，建議學生於Band A1選科時可「進取點」，A2及A3則需「較穩陣」，揀選有把握入讀的課程。
大學聯招收生機制沿用多年，不過考生仍對此存誤解。李欣怡稱，留意到過往不少考生以為院校知道他們Band A的3個選科排序，故A1會放「最穩陣的選擇」，但事實是院校只知道學生將該科放於Band A，但不知道排序。
不鼓勵入學後轉科
中文大學及科技大學的理學院及工程學院或工學院採用彈性收生，被問到港大有否相關措施。李欣怡說，港大對於DSE核心科成績未達「3322」，但在其他科目或範疇表現非常出眾的考生，過往亦有少數此類學生獲取錄入讀商科、理科、工程學等課程，港大各學院會視乎其個別情况 考慮取錄與否。
李欣怡又呼籲學生以自己興趣選科，選科時亦應考慮日後出路等，「不應本末倒置，只是想着要入大學，但忘了自己最有興趣的是什麼」。她說，入讀港大後要轉科較困難，「如果你入到來，不喜歡該科，讀得不好，怎會有好GPA轉科？」即使分數達標，亦要視乎學額，故不鼓勵學生入讀後才轉科。