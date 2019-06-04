港大：不知考生Band A排序 籲聯招A1可「進取點」

港大今年實行加分制，考獲5、5*及5**將獲加分至5.5、7及8.5，醫科、生物醫學和藥劑學不適用。李婷芝說，加分制能補足一些或有一至兩科一時「失手」成績未如理想，但其他科目考獲5級或以上的學生。她認為，若學生在舊計分機制下，成績接近心儀課程去年最低入學分數，加分制能提高他們的入學機會。

盼加分制增學生信心

聯招首輪改選5月22日完結，按申請報讀Band A人數計算，以護理學、文學士、工學學士較多（見表）。李婷芝稱，留意到過往不少學生在聯招「擺得好保守」，期望加分制可增加他們信心報讀港大課程。李欣怡補充稱，今年應屆考生人數減少，建議學生於Band A1選科時可「進取點」，A2及A3則需「較穩陣」，揀選有把握入讀的課程。

大學聯招收生機制沿用多年，不過考生仍對此存誤解。李欣怡稱，留意到過往不少考生以為院校知道他們Band A的3個選科排序，故A1會放「最穩陣的選擇」，但事實是院校只知道學生將該科放於Band A，但不知道排序。

不鼓勵入學後轉科

中文大學及科技大學的理學院及工程學院或工學院採用彈性收生，被問到港大有否相關措施。李欣怡說，港大對於DSE核心科成績未達「3322」，但在其他科目或範疇表現非常出眾的考生，過往亦有少數此類學生獲取錄入讀商科、理科、工程學等課程，港大各學院會視乎其個別情况 考慮取錄與否。

李欣怡又呼籲學生以自己興趣選科，選科時亦應考慮日後出路等，「不應本末倒置，只是想着要入大學，但忘了自己最有興趣的是什麼」。她說，入讀港大後要轉科較困難，「如果你入到來，不喜歡該科，讀得不好，怎會有好GPA轉科？」即使分數達標，亦要視乎學額，故不鼓勵學生入讀後才轉科。