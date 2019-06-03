教育
通通識 第589期
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戲劇比賽 活學通識概念

【明報專訊】台上是精彩的戲劇演出，台下的「觀眾」即時就議題的爭議點「投票」和寫下理據。元朗商會中學的中四學生，以戲劇演繹通識概念，更從比賽中學習到答題技巧。

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