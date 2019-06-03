科大推「心理及行為科學」副修

科大人文社會科學學院院長蔡欣怡稱，有關心理學的課程在科大受學生歡迎，故學院與商學院合作，準備下年推出新副修科。她說，相比其他院校類似科目大多只要求完成5個課程，科大要求修讀6個，其中一個與研究方法有關。蔡說，學生能學會實驗及問卷等研究方法，此課程有助期望日後升讀與心理學有關的研究生或博士的學生。

明年擬推寫作音樂副修

蔡欣怡又說，學院亦正初步計劃，明年開辦一個與創意寫作及音樂藝術有關的新副修科，現正尋找合適的學系或教授，如工程學或綜合系統與設計課程等合作。她稱，藝術有助學生設計更吸引及以人為本的科技產品，同時科技亦成為音樂、電影等重要元素，如人工智能創作藝術、電影動畫等。

蔡欣怡去年7月起任科大人文社會科學學院院長，是學院首名女院長。她說希望以自己任院長一職，同時處理行政、研究工作及家庭，可啟發學生及其他女教職員。她又稱，學院為本科生提供不限於本港的實習機會，地點包括新加坡、韓國等。她亦常提醒學生，畢業後可投身不同行業，如金融業、非政府組織等。