近七成校小三TSA全級考 教協調查 77%教師感操練壓力

去年近半小學全級考

據教育局去年公布，230間小學「全級應考」，佔近半全港公營小學，不過今年局方拒絕提供「全級考」學校數字。教協致電395間小學查詢是否「全級考」小三TSA，234間回應「是」，53間稱不清楚。教協以有明確回覆「是」或「否」的學校計算，「全級考」學校佔68.4%。

教協副會長、教育界立法會議員葉建源認為，「全級應考」學校比例相當高，批評教育局現時讓學校選擇是否「全級考」的安排是「留下尾巴」；他又估計，可能局方知道情况有上升趨勢，擔心社會觀念故不公布此「敏感數字」，批評此非合理做法，局方拒絕讓外界監察。

教師：TSA改變教學測考

教協亦在4月15日至5月15日向401名中、英、數小學教師做電郵問卷調查，66%人稱其任教學校是「全級應考」，其中77.3%受訪教師覺得有操練壓力、65.9%認為對日常教學的題型及模式有很大影響（見表）。

本是小學教師的教協理事黃慕儀說，TSA帶來「孖補」，即補充練習及補課。她說，現時不少補充練習非以TSA為名，但實際內容卻是TSA的針對練習，每學年有2至4本；學生亦需完成額外針對TSA題式、課題的工作紙。她又說，雖然近年有關TSA的補課減少，但實際是教師利用午後休息時間或導修課與學生預備。

黃慕儀亦批評，TSA改變部分學校的教學及測考，如「一年級應只學造句子等，但因TSA要考閱讀理解，一年級就提早做」。

教協倡不再自選「全級考」

教協認為，當局應保留「抽樣」進行小三TSA評估，但在徵得教師及家長的同意前，應該取消讓學校可以選擇「全級應考」的安排，建議應制訂相關程序，事前有系統地諮詢。

今年是小三TSA第二年以「不記名、不記校、不收取學校報告」方式每校抽百分之十學生應考，學校亦可自願全級報考，以及索取載有學生答題率報告。