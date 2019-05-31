教育
智叻中文Smarties' 第406期
下一篇 上一篇

文化萬花筒：電車百變 情懷不變

【明報專訊】電車的小童車資是1.3元，很便宜吧！叮叮老香港辦館負責人李俊龍（Eric）卻告訴我們：「最初的電車，有錢人才坐得起。」除了車費，電車在過去100年還經歷過很多轉變呢！

上 / 下一篇新聞