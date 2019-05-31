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2019年5月31日星期五
智叻中文Smarties' 第406期
科大收生無意效港大中大加分 予機會核心科失手5星生 料全港不逾10人
研究：標題含連字符 減論文引用率
內向女變二胡演奏家 陳璧沁：人生充滿可能
中學限定：不老騎士過暑假
中學限定：「失敗學生」不失敗
潮看文史：人類總要……？
閱讀篇章：〈敦洽讎糜〉
參考答案
破讀日常：活在古老鐘聲下的人
卷二練筆：文憑試六大寫作主題
綜合精練：綜合卷˙試前提醒
作戰攻略：2018/19年度總結 中文科，給了我們什麼？
文化萬花筒：百年叮叮車
文化萬花筒：電車百變 情懷不變
時事考題：青少年休息感內疚
答案
遊戲時間：古人消暑良方
答案
趣卜卜書齋：為什麼要謝我？
智叻書室：長江：中國母親河
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文化萬花筒：電車百變 情懷不變
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【明報專訊】電車的小童車資是1.3元，很便宜吧！叮叮老香港辦館負責人李俊龍（Eric）卻告訴我們：「最初的電車，有錢人才坐得起。」除了車費，電車在過去100年還經歷過很多轉變呢！
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科大收生無意效港大中大加分 予機會核心科失手5星生 料全港不逾10人
研究：標題含連字符 減論文引用率
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