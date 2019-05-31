科大收生無意效港大中大加分 予機會核心科失手5星生 料全港不逾10人

中文科失手 完全排除可惜

港大和中大今年聯招實行加分制，學生取得5、5*或5**科目可分別獲額外加0.5、1或1.5分，科大則設特別入學考慮安排。呂佩儀解釋，過去幾年聽到很多教師和校長意見，學生較多時是在中文科失手，「其實那些同學可能真是各方面也做得好好，真是不小心失手一科3322（核心科），完全將他們exclude（排除）真的有些可惜」，故今年給予這類學生一個機會。

被問到有否淡化3322大學門檻，呂佩儀回應，不覺得現時降低或淡化門檻，稱合資格獲特別考慮的學生「不代表一定入到來（科大）」，需再審視每個個案，重申暫時無考慮放寬3322門檻。至於會否有學生因新機制減少入學機會，呂說整個聯招也是比較制度，「不會看成因為收了這些同學，便少了另一些同學來」，並估計每年能取得5粒星但未達3322的全港考生應少過10人。

「推加分制不如改科目加權」

至於在STEM類學科考獲3粒星考生，呂稱按現時掌握資料，暫未能預計符合條件人數，惟指工程學院和理學院每年分別招生600和400多人，若新措施有影響也是「invisible（看不見的）」。

呂佩儀又稱，現行計分機制行之有效，往年取錄的學生入讀後表現良好，故會思考有否需要突然更改機制，解釋突發性轉變對學生選科也有一定困擾。呂強調，每年也會審視收生機制，又認為現時已可通過修改科目加權（Subject Weighting）機制，取錄在特定學科取得優秀成績的學生，「如果真的這樣改，不如我去改formula（方程式），某些科目我覺得更加重要，倒不如再乘大些」，舉例數年前商學院部分科目亦曾修改對數學科延伸部分的加權分數。

籲因應學額增減參考入學分數

放榜後學生將可改選志願，呂佩儀提醒學生，參考去年或前年入學分數時要小心，指因今年變動較大，「若同學選的課程只收10至20多人，萬一學額少了5個，其實（去年收生的）lower quartile（即去年取錄學生的下四分位分數線）就不見了」，同時建議Band A第3志願選擇學額較多課程，因該類課程收生變動相對小。