科大收生無意效港大中大加分 予機會核心科失手5星生 料全港不逾10人

【明報專訊】中學文憑試（DSE）將於7月放榜，香港大學和香港中文大學早前先後宣布，各科考獲5級或以上成績考生將獲額外加分。香港科技大學本科招生及入學事務處招生及外展組主任呂佩儀早前接受本報專訪時表示，今年無意推行加分制，但重申會特別考慮未達核心科目（中英數及通識）「3322」大學門檻，而整體成績考獲5粒星或在STEM類學科中取得3粒星的優秀學生。呂估計，每年能取得5粒星但未達「3322」的全港考生少過10人，惟暫未能預料新措施下STEM學科優秀學生人數。
中文科失手 完全排除可惜
港大和中大今年聯招實行加分制，學生取得5、5*或5**科目可分別獲額外加0.5、1或1.5分，科大則設特別入學考慮安排。呂佩儀解釋，過去幾年聽到很多教師和校長意見，學生較多時是在中文科失手，「其實那些同學可能真是各方面也做得好好，真是不小心失手一科3322（核心科），完全將他們exclude（排除）真的有些可惜」，故今年給予這類學生一個機會。
被問到有否淡化3322大學門檻，呂佩儀回應，不覺得現時降低或淡化門檻，稱合資格獲特別考慮的學生「不代表一定入到來（科大）」，需再審視每個個案，重申暫時無考慮放寬3322門檻。至於會否有學生因新機制減少入學機會，呂說整個聯招也是比較制度，「不會看成因為收了這些同學，便少了另一些同學來」，並估計每年能取得5粒星但未達3322的全港考生應少過10人。
「推加分制不如改科目加權」
至於在STEM類學科考獲3粒星考生，呂稱按現時掌握資料，暫未能預計符合條件人數，惟指工程學院和理學院每年分別招生600和400多人，若新措施有影響也是「invisible（看不見的）」。
呂佩儀又稱，現行計分機制行之有效，往年取錄的學生入讀後表現良好，故會思考有否需要突然更改機制，解釋突發性轉變對學生選科也有一定困擾。呂強調，每年也會審視收生機制，又認為現時已可通過修改科目加權（Subject Weighting）機制，取錄在特定學科取得優秀成績的學生，「如果真的這樣改，不如我去改formula（方程式），某些科目我覺得更加重要，倒不如再乘大些」，舉例數年前商學院部分科目亦曾修改對數學科延伸部分的加權分數。
籲因應學額增減參考入學分數
放榜後學生將可改選志願，呂佩儀提醒學生，參考去年或前年入學分數時要小心，指因今年變動較大，「若同學選的課程只收10至20多人，萬一學額少了5個，其實（去年收生的）lower quartile（即去年取錄學生的下四分位分數線）就不見了」，同時建議Band A第3志願選擇學額較多課程，因該類課程收生變動相對小。