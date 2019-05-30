教育
常識天下 第154期
上一篇

濕地居民：荷花睡蓮分不清？

【明報專訊】荷花和睡蓮都是常見的水生觀賞植物，很多人都會混淆兩者。其實荷花和睡蓮在花期、形態、葉形等方面都各有特徵。大家看完今期介紹後，定能輕易指出它們的不同之處！

上 / 下一篇新聞