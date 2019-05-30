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2019年5月30日星期四
通通識 第588期
曾用卡式帶教學被嫌棄 轉而開發網上平台 浸大講師連繫港歐學生齊學外語
大學師生助製數碼地圖 幫落後國家救災
教局籲勿輕信升學中介 倘收大額註冊費要小心
時事議題﹕荷李活電影體現文化全球化
時事議題﹕文化全球化 破地域界限
時事議題﹕文化全球化 單一？多元？
時事議題﹕答題指引
觀點與角度﹕政府應強制企業聘殘疾者？
世界三分鐘﹕大馬推榴槤經濟
人物概念﹕設計師徐逸昇 布頭布尾 升級再造
題型拆解﹕「政府應否」題 重點在角色
瑞典小龍蝦派對
國有特色：派對大吃小龍蝦
時事常識挑戰（國際）：最深海溝有什麼?
答案
新聞有常識：馬丘比丘管制遊客人數
戶外電子廣告牌突然起火
國際大事典：建築大師貝聿銘逝世
答案
濕地居民：荷花睡蓮分不清？
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時事議題﹕文化全球化 單一？多元？
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【明報專訊】文化的全球互動與人們的生活有密不可分的關係。文化全球化卻帶來不少爭議。
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曾用卡式帶教學被嫌棄 轉而開發網上平台 浸大講師連繫港歐學生齊學外語
大學師生助製數碼地圖 幫落後國家救災
教局籲勿輕信升學中介 倘收大額註冊費要小心
時事議題﹕荷李活電影體現文化全球化
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人物概念﹕設計師徐逸昇 布頭布尾 升級再造
題型拆解﹕「政府應否」題 重點在角色
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