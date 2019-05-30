教局籲勿輕信升學中介 倘收大額註冊費要小心

教界籲提防只介紹有聯繫大學

香港輔導教師協會副主席何俊恩稱，中介公司或會與部分外地大學有聯繫，傾向跟學生介紹有聯繫的大學，若學生單憑一間中介公司介紹而報讀大學，或令升學選擇少了，「至少要搵兩三間，比較他們介紹的大學，了解其世界排名、學術水平、地理位置是否最適合自己」。

何稱，學生若早在中六開學時已想負笈海外，一般都會直接向心儀大學報名，但部分學生或因考完文憑試後有感表現不理想，或是對外國升學沒特別方向，便會透過中介公司報讀，他們會有收費諮詢服務，提供意見助修改個人陳述文章。

香島專科學校校長羅永祥稱，據他了解，未見有中介機構辦內地升學，多數學生是透過內地免試招生計劃或直接向大學申請，升學途徑亦透明。他稱，應屆文憑試考生若想到內地升學，目前仍有機會，例如福建華僑大學及廣州暨南大學接受文憑試放榜後持5科達12分或以上的學生報讀。

教育局在通函稱，擬前往內地或香港以外地方修讀大學、大學基礎班、商科、技術或其他課程的學生，在申請入學前，宜先蒐集較詳盡資料；如須預繳高昂註冊費用或學費，更應格外小心，亦應了解日後是否可以自由轉讀當地另一所院校，以及在何種情况下可獲發還已繳付的學費。