家設模擬飛行裝置 IVE生負笈澳洲圓夢

曾與友「輪更」10小時飛德國

3歲第一次登上飛機艙，鄧啟誠自此對飛機感興趣，加上父母、姊姊、叔叔也在機場不同崗位任職，認識多了地勤、航空交通管制的工作，令他更憧憬航空業。家中珍藏約20架不同型號的模型飛機，自習航空書籍，不夠滿足這名飛機「發燒友」，Andy房間還有一套齊全模擬飛行遊戲裝置。

Andy平日會在家模擬駕駛飛機，坐在電腦熒幕前，手握操控杆，控制飛機起飛、爬升、空中盤旋等，「模擬在不同天氣，如雷暴、落雪下，挑戰不同航線，最長一次的飛行，與好友駕駛飛往德國，因航程長達10小時，要校鬧鐘與好友輪流控制」。Andy稱最常飛台灣航點，因航程夠短又可足本練習，但亦會向難度挑戰，如巴西里約熱內盧的聖杜蒙特機場就是十大難降落機場之一，「因機場附近有很高的山，飛機常受氣流影響，要做到完美的landing（降落）不簡單」。

為讀航空學 拒教大取錄

在2017年DSE取得最佳5科17分，Andy獲教大體育及康樂學士取錄，惟他一直視民航機師為夢想，故選讀香港專業教育學院（IVE）航空學高級文憑，到過機場地勤公司實習，負責處理貨物及行李裝載記錄。今年他將畢業，並已獲墨爾本皇家理工大學取錄，修讀航空學學位，通過機師牌照考核後若獲航空公司聘任，最快4年後夢想成真，入職二副民航機師。

知專生研公共空間 英國升學

另一學生、讀知專設計學院（HKDI）園境建築高級文憑的張咫睿，小時候受任職美術教師的媽媽薰陶，喜歡繪畫，直到中學接觸多了香港不同公共空間，覺得善用露天環境可美化城巿。她最欣賞觀塘海濱公園，天橋底的一片空間，有富教育意義的兒童遊樂設施，場內橋墩、圍牆等畫有色彩繽紛的壁畫。張咫睿獲英國謝菲爾德大學園境建築系有條件取錄，9月到當地升學，未來目標考取園境建築師牌照。她與Andy昨獲職訓局（VTC）頒發「伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃」獎學金，每人獲1萬元。

明報記者