教聯調查：42%幼師有意轉行 逾半稱免費幼教下工作量大增

45%每周工作61小時

教聯會5月中向全港幼稚園發問卷，兩周內收回1255份回應。調查發現，逾八成受訪幼師稱每周工作51小時或以上，其中每周工作51至60小時的幼師有37%，61小時或以上則有45%。調查亦顯示，相較過往學券制，新的「幼稚園教育計劃」落實後，52%受訪幼師表示教學及行政工作量大幅增加，表示輕微增加的有31%，同時有逾半數受訪幼師稱任職的學校今年有1至3名幼師離職，當中1名、2名及3名分別有12%、22%及24%。被問到未來兩年有無打算離開幼教行業，42%幼師稱有轉行念頭，最大壓力來源是休息時間不足和行政工作（見表）。

稱視學樣樣看數據 倡設薪級表

教聯會副主席林翠玲表示，免費幼教推行後「每樣事物也要報價」，教師要在課後協助處理，又要準備很多文件，解釋政府視學時「樣樣要看數據，講也不可以，要拿出證據來，所以老師要做紀錄」，稱每個教學主題完結後，教師也要為學生評估，再審視學生反應和深淺程度等。她亦建議，政府檢視計劃時增加幼師薪級表，讓幼師薪酬與年資掛鈎，挽留人才。

參與計劃的荃威幼稚園校長張如卉表示，計劃下政府估算的租金津貼較該校實際支付的租金少三分之一，惟因政府不容許學校以學費補貼差額，造成經營困難，希望政府能放寬限制。

教局：年中檢討 已設網上平台支援

教育局表示，已提供網上平台，支援幼稚園處理學校行政工作，如呈報和更新學生資料、申請資助和呈交周年財務報表等，參加計劃的學校亦可使用2017年推出的一筆由20萬至30萬元不等的啟動津貼，聘請會計文員等額外支援人員。局方又稱，計劃於今年年中開始檢討新政策推行情况，屆時會一併檢視教師薪酬安排，探討設教師薪級表的可行性。