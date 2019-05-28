教育
明路—生涯規劃 第59期
下一篇 上一篇

影子試工隊﹕中學生求職錦囊

【明報專訊】對中學生而言，職場並不遙遠，無論是找兼職還是暑期工，都需要面試技巧和充足準備。國際人力資源公司Adecco香港企業客戶部副經理郭愷敏（Clara）分享求職的四大注意事項。

上 / 下一篇新聞