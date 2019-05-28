第22屆校園記者﹕擺脫歧視 殘障青年成犬隻訓練員

文、圖：校記 陳穎妍（基督教香港信義會信義中學，中四）

文字整理：許婉焮（文章經編輯刪節）

區啟俊的身體缺陷，有時會帶來不便，部分人更會歧視，「他們覺得你有缺陷，就做不到這些事情」。對於看不起他的目光，阿俊認為需要自行調整心理狀態，不要太在意那些評論。他的人生態度也因此改變，主要「看結果做事」，不太着意過程，只管努力做。阿俊續稱，即使結果失敗也會有收穫，例如自己在過程中有進步；若成功，則證明別人的批評是不對的。阿俊便是以這個態度面對負面的評論及情緒。

靈B是阿俊首隻訓練的狗，也是他最喜愛的狗。相伴10年，靈B於去年12月逝世。阿俊覺得，今天的成就是靈B帶給他的。靈B在阿俊口中，是一隻乖巧聰明的狗，陪伴他參與大大小小的比賽。阿俊感嘆道：「不會有其他狗能代替我們之間的感情。」靈B這麼特別，是因為牠在阿俊一無所有時，帶給他自信，陪伴他努力、成長。阿俊與女朋友的緣分也是間接由靈B帶來的，使他的人生路有所轉變。

愛犬「靈B」陪比賽 牽紅線

最後，阿俊呼籲有心人領養3歲的雄性黑色唐狗「雞扒」。牠曾是「村狗」，受到不公平對待，幸獲動物組織協助，並接受阿俊的訓練，現在是一隻稱職、安靜、乖巧的狗。由於阿俊自身能力有限，故希望有心人可領養，他將嚴格挑選「雞扒」的主人，要求新主人承諾終身照顧牠。

■編輯部評語

未能概括重點 文句略冗贅

校記能基本交代受訪者的觀點和工作經歷，惟原文引言過於草草了事，未能概括重點。文句略嫌冗贅，如原文寫「阿俊覺得，自己能有今天的成就，是靈B送了他一程。自己今天的所獲得的成就，一定是靈B帶給他的。」兩句大意相近，用詞也不夠簡潔。此外，文章多處敘述均不夠完整，如校記寫靈B為阿俊帶來與女朋友的緣分，且改變了其人生路，卻沒有交代來龍去脈，讀者無從得知是怎樣的「緣分」和「改變」；原文也沒有交代張松照的身分。