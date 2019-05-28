教大開時間囊 創校主席「預言」正名成真

當年願景教師全面學位化

葉錫安昨於典禮上，親手將當年撰寫的信件交到現屆校董會主席馬時亨手上。葉錫安在信中提到，撰寫信件時的思想是天馬行空，嘗試想像2019年的師資教育情况。他在信中提到不少願景，包括「在2019年，香港教育學院將成為教育大學」，開辦教育碩士、哲學碩士及一系列博士學位課程，又提到「在2019年時，香港的教師將會全部由學位教師及受訓的專業人士擔任」。葉錫安當年的願景逐一實現，包括教院於2016年正名為大學、今年9月起本港中小學將全面落實教師學位化。

解封校舍發展總圖及畢業生名冊

昨日出席典禮嘉賓包括時任教育統籌司王永平，當年他在時間囊中放置《香港教育學院條例》；時任教育統籌委員會主席楊紫芝放置了1992年印製的《教育統籌委員會第五號報告書》，報告建議政府將5間師範學院合併，促成教院的誕生。其他解封物品包括教院於90年代興建時的校舍工程發展總圖、創校課程概覽、1995年畢業生名冊、教院首份年報及財政報告、一盒有關教院成立初期的VHS錄影帶以及在報章刊載的紀念特刊等。

特刊向教師致敬

教大亦發布以「尊師重道」為題的25周年紀念特刊，透過25個人物故事向教師致敬。馬時亨在書中提到與教院在2008年結緣，當時參與校慶活動，拍電視廣告支持教育，2017年他與教大再續前緣，獲委為校董會主席至今。

教院於1994年由羅富國教育學院、葛量洪教育學院、柏立基教育學院、香港工商師範學院及語文教育學院合併而成，1997年遷入大埔校園，並於2016年正名為教大。