聯校辦六四論壇 多不赴晚會 中大學生會：不應被標籤「遺忘」

本報向多間院校學生會或學生代表查詢，在8間資助大學中，港大、中大、科大、城大、浸大及理大表明不會出席維園晚會。

浸大學生會會長方仲賢說，將與其他院校合辦聯校論壇，校內不會另辦有關六四的活動。他說，聯校論壇將分為兩節，首節主要討論當年學運情况、第二節為六四予本港意義，如會討論本港的前程等。方仲賢認為，論壇可推進港人思考未來，「不同派別的人在討論，可能會有新火花或新觀點出現」。他說，六四不應被遺忘，因可讓世人「明白到中共有多黑暗」。

理大中大學生會：不認同支聯觀點

中大學生會外務副會長呂天忻說，不出席維園晚會，因學生會不認同支聯會「建設民主中國」及「結束一黨專政」的綱領。除合辦聯校論壇，中大學生會在校內舉辦「中大聯書院六四展覽」，亦會設街站向學生講解六四。呂天忻認為，六四不應被遺忘，亦需將此歷史事件的精神或啟示傳承下去。她說，新一代對六四事件「認知未必夠」、支聯會活動未必涵蓋中學生，故將於有較多學生的地區設置六四街站，派發「六四懶人包」。她認為，須尊重每個人對六四的悼念方式，現時各種活動「百花齊放」，不應將「不去維園的人標籤成遺忘六四」。

設街站助了解六四

理大學生會外務秘書周美芝說，學生會與支聯會看待六四的本位不同，故不會出席維園晚會。她說，六四有重大歷史意義，至今已30年，應反思「這群人的犧牲為我們帶來什麼啟發，反映香港未來我們去爭取民主時，手法上有何啟示」，故今年合辦聯校論壇。

由多間大專院校修讀社工的學生組成的香港社會工作學生聯會，今年亦不出席維園晚會，將另於灣仔、旺角東及荃灣設街站讓市民了解六四。

支聯會：各自開花未嘗不是好事

支聯會常委張文光說，大專學生會仍辦六四論壇，「各自開花」，未嘗不是一件好事，支聯會明白年輕人有自己的想法，但該會仍會鼓勵年輕人參加維園晚會，也透過教協，呼籲教師及學生參與。