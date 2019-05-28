聯校辦六四論壇 多不赴晚會 中大學生會：不應被標籤「遺忘」

【明報專訊】今年是六四30周年，多間大專院校學生會或院校學生代表，自2015或2016年起已不參加支聯會維園六四晚會。今年在8間資助大學中，至少有6間表明不會出席。另外，中文大學、理工大學、浸會大學學生會、香港大學學生會評議會時事委員會及明愛專上學院及明愛白英奇專業學校聯合學生會等，將於6月2日晚上在港大舉行聯校論壇。
本報向多間院校學生會或學生代表查詢，在8間資助大學中，港大、中大、科大、城大、浸大及理大表明不會出席維園晚會。
浸大學生會會長方仲賢說，將與其他院校合辦聯校論壇，校內不會另辦有關六四的活動。他說，聯校論壇將分為兩節，首節主要討論當年學運情况、第二節為六四予本港意義，如會討論本港的前程等。方仲賢認為，論壇可推進港人思考未來，「不同派別的人在討論，可能會有新火花或新觀點出現」。他說，六四不應被遺忘，因可讓世人「明白到中共有多黑暗」。
理大中大學生會：不認同支聯觀點
中大學生會外務副會長呂天忻說，不出席維園晚會，因學生會不認同支聯會「建設民主中國」及「結束一黨專政」的綱領。除合辦聯校論壇，中大學生會在校內舉辦「中大聯書院六四展覽」，亦會設街站向學生講解六四。呂天忻認為，六四不應被遺忘，亦需將此歷史事件的精神或啟示傳承下去。她說，新一代對六四事件「認知未必夠」、支聯會活動未必涵蓋中學生，故將於有較多學生的地區設置六四街站，派發「六四懶人包」。她認為，須尊重每個人對六四的悼念方式，現時各種活動「百花齊放」，不應將「不去維園的人標籤成遺忘六四」。
設街站助了解六四
理大學生會外務秘書周美芝說，學生會與支聯會看待六四的本位不同，故不會出席維園晚會。她說，六四有重大歷史意義，至今已30年，應反思「這群人的犧牲為我們帶來什麼啟發，反映香港未來我們去爭取民主時，手法上有何啟示」，故今年合辦聯校論壇。
由多間大專院校修讀社工的學生組成的香港社會工作學生聯會，今年亦不出席維園晚會，將另於灣仔、旺角東及荃灣設街站讓市民了解六四。
支聯會：各自開花未嘗不是好事
支聯會常委張文光說，大專學生會仍辦六四論壇，「各自開花」，未嘗不是一件好事，支聯會明白年輕人有自己的想法，但該會仍會鼓勵年輕人參加維園晚會，也透過教協，呼籲教師及學生參與。