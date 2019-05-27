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2019年5月27日星期一
通通識 第587期
青協調查：資訊科技科多被看輕 雲端處理 七成學生只識名稱
減光污染STEM賽 智能調光街燈奪冠
教局倡設職專學位
第22屆校園記者：對大眾講人話 談天文不離地 校記訪天文台長岑智明
美列華為入貿易黑名單
時事點對點﹕新加坡立假信息法掀爭議
時事點對點﹕團體促政府定基本居住標準
Data解密﹕科技改變人口流動
通識實踐﹕學做「金牌Sales」 力銷STEM作品
時事你點睇﹕社交媒體對青少年是好還是壞？
Road to 5**﹕Making suggestions from multiple angles
新聞測驗
迷你天橋通車儀式
STEAM X 校園多事幹：造橋的思考
答案
時事常識挑戰(香港)：ETV時代
答案
藝術展覽廳：逗號之父
偵探M.A.D. 腸胃炎
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Data解密﹕科技改變人口流動
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【明報專訊】．相關議題：科技發展與人口流動的關係
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青協調查：資訊科技科多被看輕 雲端處理 七成學生只識名稱
減光污染STEM賽 智能調光街燈奪冠
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第22屆校園記者：對大眾講人話 談天文不離地 校記訪天文台長岑智明
美列華為入貿易黑名單
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