第22屆校園記者：對大眾講人話 談天文不離地 校記訪天文台長岑智明

文：校記葉津茗、陳臻恩、馬芷騫、葉倩怡；傳媒teen使 汪梓煒

圖：鄭惠霞

文字整理：鄭惠霞【文章經編輯刪節】

55歲的岑智明於1986年加入天文台，出任天文台長8年，似乎與天文結下不解緣。不過，他小時候從未想過加入天文台，當時他喜歡物理，一直以為天氣事宜是地理而不是物理問題，後來才知道天文台的工作與物理息息相關，便加入天文台工作。

母管教嚴厲 考第4被責

求學時期的岑智明成績優異，考試名次一直位列首5名，他形容母親比較嚴厲，有一次他考第4便被責備，笑說「我還記得，當時不會寫字就沒飯吃」。一直以來，岑媽媽經常督促他溫習、背書，很緊張他的成績，岑智明曾羨慕同學放學後可以去玩、踢足球等，相反他在母親管教下需回家溫習，很少參加課外活動，自覺錯過很多東西，例如音樂，「現在我仍喜歡去欣賞音樂會，聽CD（唱片）、古典音樂等，但以前因要讀書學習，少了很多（聽音樂會等）機會」。他更笑言：「以前我喜歡合唱（但沒機會加入合唱團），之後覺得錯失很多東西，例如識女仔的機會，因為我讀的是男校，而合唱團會與女校（學生）一起（唱）。」中學時期他因深近視及視網膜出血，一度影響視力，卻無阻他學習，「中三時我的近視有1000多度，視網膜也有個洞，要做手術，有幾年不時會出血，遮到眼睛，看不到書，當時讀書很辛苦」。隨後岑智明又笑了笑說：「奇怪的是，眼睛有問題那年，竟然考第一。」

愛與朋友「追風」 受中學老師啟蒙

岑智明憶述，兒時父親不時提及九大行星，他也會留意人類登陸月球的消息，全是與科學有關的東西，不過當時他從未想過到天文台工作，但會與志同道合的朋友一起「追風」（指利用數據追蹤風暴消息）。他說：「知道有個風（熱帶氣旋）要來，我會看看天氣圖，預測明天是否需要上學。」香港大學前副校長程介明曾在他的中學教授物理，介紹很多有趣的課外書給他，對他影響深遠，「發現物理幾好玩，不是只有很無聊抽象的概念，也毋須懂得很艱深的數學，已經可以了解宇宙，便喜歡上了物理」。

之後岑智明在香港大學主修物理，其間修讀由前天文台長林超英教授大氣物理的課程，首次認識到物理與氣象的關係，學懂利用嚴謹的科學分析、推斷氣象變化。大學畢業後他面對兩個選擇——到海外進修物理或天文，或加入天文台當科學主任，最終岑智明選擇後者，開始他在天文台的工作。

天文台資訊被質疑 成「玩fb」契機

擔任天文台長8年來，岑智明面對不少挑戰，包括公眾質疑天文台的資訊是否可靠及準確，但有危便有機，公眾的質疑反而成了他開始「玩」社交媒體的契機。他印象最深刻是數年前一次寒流襲港，「當時我們（天文台對公眾）解釋得太直白，斷言香港不會下雪，結果引起公眾很大反應」，其時新界的氣溫比天文台預測低，引起公眾質疑天文台的氣象分析。後來他瀏覽社交媒體facebook（fb），發現有不少專頁提供氣象分析數據，而且更新速度很快，也有不少網民留意，於是他認為社交媒體也是發布消息的渠道之一，便嘗試在fb個人帳戶發表對氣象變化及預測的意見，「沒想過原來真的有公眾留意及回應，傳媒也會引用（其fb帳戶內容）刊登，網上討論區高登也有人轉載」。

對於各界反應，他思前想後，下定決心善用社交媒體，那次寒流後一年（2017年）天文台開設fb專頁，不時發布與氣象相關的趣味資訊、天文台動態等。至於個人帳戶，岑智明仍有繼續「玩」，他強調沒有小編代勞：「所有內容都是我處理的，真的是我個人帳戶」。當中的帖文，除了有天文台動態，也有其個人工作動態、與好友合照、分享其他範疇的文章等（例如最近留意到貝聿銘離世的消息，他在fb分享文章並寫上「向偉大建築師貝聿銘先生致敬」）。

有了社交媒體專頁，加上有趣的氣象短片，天文台形象愈見「貼地」，這也是近年岑智明的心願。他說有一次與林超英談及天文台的工作，當時對方跟他說，當台長要「講人話」，即要用大眾接受及明白的方式傳遞重要資訊，這句話對他影響甚深，一直想用簡單易明且有趣的方式吸引公眾留意天文台資訊、與物理氣象相關的知識。因此，天文台便透過fb、YouTube等社交平台，發布活潑簡單的文字及有趣短片（如「氣象冷知識」系列）。

天氣萬變 AI難取代人類

當上台長，會否是岑智明工作生涯的終點呢？他認為不是，「要不斷學習新事物，例如社交媒體對我來說也是新事物」。有校記問人工智能不斷發展，未來會否取代天文台長及一眾負責科學分析的工作人員？岑智明回應：「雖然人工智能可以預測一至兩個星期的天氣，但在真實情况中，卻不如人類反應快。電腦也不能做到與市民溝通、通知市民危險。另一方面，天氣存在不穩定性，無論電腦多快、科學多先進，都會有預測不到、天氣瞬間變化的情况。」他認為未來社會的發展不止集中數理分析，更在於人類的情感交流及溝通，「講人話」不是基礎，更是大趨勢。

■星之寄語

讚校記有預備 盼處事認真求真

天文台長岑智明：校記有預備，有些問題問得不錯，例如問及人工智能的發展對人類工作的影響。有心當校記的學生將來或有志做傳媒行業，希望他們能以嚴謹認真的態度處事，表達方式可以有趣，但不能因此而失去準確度，一如天文台的工作。

■校記感想

何凱彤

李求恩紀念中學，中四

這次是我首次以校記身分採訪。天文台對我來說算是神秘的地方，透過訪問，對天文台的認識增加不少，也明白想進入天文台工作不僅需要理性分析能力，也需要良好的溝通技巧及不斷學習的精神。

陳臻恩

拔萃女書院，中四

採訪前蒐集資料，得知天文台長岑智明的學習成績一直名列前茅，本已深感敬佩，訪問時更發現台長學識淵博之餘，待人十分親切。訪問期間，他提到天文台除了要處理科學數據等資料，更要善用不同媒介與市民溝通、聆聽大眾意見，令我發現天文台並非如部分人眼中般刻板及冷冰冰。

林穎茵

循道衛理聯合教會李惠利中學，中四

本以為天文台長會較為嚴肅，剛好相反。因大眾平日不會有機會親身接觸到天文台長，是次訪問讓大家更了解他，例如他選擇到天文台工作的原因，以及小時候的事。

■傳媒人寄語

表現不俗 要改善訪問內容比例

前新聞工作者鄭萃雯：校記表現不錯，要改善之處是訪問的比例。如果將採訪內容大致分為三部分——過去、現在、未來，三者比例略為不均，例如較集中講過去，訪問時最好每部分的比例差不多。