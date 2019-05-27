鄭偉源表示，目前職專教育涵蓋由文憑至研究院程度的課程，包括工程、商業和行政管理、社會服務以至酒店等學科領域，由八大、職業訓練局、其他專上院校、培訓機構提供。他稱，香港過去大力投入資源，增加年輕人接受高等教育機會，相信如何為職專教育作合適定位，以應對變化多端工作環境的新挑戰，值得進一步探討。

大學畢業生讀知專尋夢 奪設計獎

此外，職業訓練局昨亦發表文摘，分享香港知專設計學院（HKDI）室內設計高級文憑畢業生彭源（Eric）的求學故事。彭源因資訊科技行業前景好，在大學本科選讀電腦，該科卻本非他的興趣，「大學一年級時，每次學習新的電腦編寫程式，同學一兩堂就明白，我卻要花幾倍時間去理解」。勉強完成4年學習後，他轉投HKDI讀室內設計。

Eric之後愈讀愈起勁，又在本地設計比賽奪獎。他的畢業作品，以共享空間設計，鼓勵隱蔽青年多與不同人接觸，獲本地室內設計公司賞識，他今年在才晉高等教育學院（SHAPE）畢業後，將於該公司擔任全職助理室內設計師。