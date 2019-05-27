青協調查：資訊科技科多被看輕 雲端處理 七成學生只識名稱

香港青年協會青年研究中心「青年創研庫」，4至5月期間以學校和網上問卷，訪問本港101所中學的資訊及通訊科技教師和590名中一至中六學生。研究亦訪問多名相關專家和學者，並參照英國、新加坡和澳洲等地推行有關教育的經驗。

簡報製作 77%懂簡易操作

研究結果顯示，受訪學生普遍否定「資訊和通訊科技教育與其他科目同樣重要」，以10分滿分，學生平均得分4.72，受訪教師則有7.68分。研究又發現，受訪教師普遍期望學生完成初中相關必修課程後，可應用至實際工作，但受訪學生大多稱只能「認識技術名稱」或「簡易操作有關技術」，反映預期效能與實際成效有落差。調查的11項資訊科技知識中，簡報製作（如PowerPoint）、雲端處理（如Google Drive）、多媒體製作（如Photoshop）、文字處理 （如Word及中文輸入法）、數據統計及整理 （如Excel），教師期望學生應用技術於實際工作，但學生自我評價只能簡易操作有關技術或認識技術的名稱。

半數教師稱課時少 青協倡佔兩節

另外，分別50.5%及53.5%受訪教師表示遇到「課時不足」、科技發展速度太快，課程難以緊貼社會現况更新的問題。

青年創研庫「教育與創新」組成員林惠業說，現時「資訊和通訊科技」知識範圍未有劃定最低課時比例，建議加設「資訊和通訊科技」知識範圍需佔課時最少5%（約137.5小時，即每周兩課節），以紓緩前線教師面對課時不足的壓力，以及強化相關教育在初中的地位。

另一成員吳志庭建議，局方參照澳洲等地經驗，把「資訊素養」列入為「資訊和通訊科技」知識範圍的指定組成部分，並佔相關課程課時最少10%。他說，「資訊素養」有助學生分辨網上真偽資訊、運用和整合資料，培育他們成為具操守的資訊科技使用者。