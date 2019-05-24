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2019年5月24日星期五
智叻中文Smarties' 第405期
職專教育被視次等 小組建議檢討定位
學習支援津貼改制 調查稱23校削班
浸大動畫47人爭一位
人物專訪﹕英語樹屋 「清明堂」 清心明目
人物專訪﹕讀英文向「淺」看
潮看文史﹕大學「打卡」 問題何在？
文中有中文﹕談成語
閱讀篇章﹕〈閒適——在忙中保持心的從容〉——周國平
閱讀篇章﹕實戰篇
閱讀篇章﹕參考答案
詩意日常﹕〈一頭牛〉
綜合精練﹕見解論證練習
作戰攻略﹕二○一九年文憑試中文科的啓示 卷三︰文體不拘，處變不驚
文化萬花筒：南豐紗廠的前世今生
文化萬花筒：紗廠的黃金歲月
時事考題：農村建竹橋 中大奪獎
答案
歷史小課堂：蔡元培教育救國
遊戲時間：染布方法何其多
答案
趣卜卜書齋：你好假？
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【明報專訊】■遊戲一
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職專教育被視次等 小組建議檢討定位
學習支援津貼改制 調查稱23校削班
浸大動畫47人爭一位
人物專訪﹕英語樹屋 「清明堂」 清心明目
人物專訪﹕讀英文向「淺」看
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文中有中文﹕談成語
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詩意日常﹕〈一頭牛〉
綜合精練﹕見解論證練習
作戰攻略﹕二○一九年文憑試中文科的啓示 卷三︰文體不拘，處變不驚
文化萬花筒：南豐紗廠的前世今生
文化萬花筒：紗廠的黃金歲月
時事考題：農村建竹橋 中大奪獎
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歷史小課堂：蔡元培教育救國
遊戲時間：染布方法何其多
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趣卜卜書齋：你好假？
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