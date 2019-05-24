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智叻中文Smarties' 第405期
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文化萬花筒：紗廠的黃金歲月

【明報專訊】南豐紗廠內開滿新式商店，同時保留不少昔日的工廠痕迹。導賞員李凱怡（Wendy，圖a左）和鄒曉齡（Miki，圖a右）帶領智叻星周樂嬈和參加者認識紗廠的前世今生，你也來跟着他們的腳步走吧！

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