浸大動畫47人爭一位

每間大學最受歡迎學科範疇不同（見表）。教大幼兒教育過往「爭崩頭」，去年同期113人爭一位，今年因學額由18增至49個，競爭紓緩，平均38人爭一位。校方稱，儘管近年文憑試的考生人數持續下跌，但報讀人數平穩，幼兒教育在學額大幅增加下，繼續是教大最多人報讀的學科。中文大學2019/20學年首設幼兒教育，有708人申請，平均33人爭一位。

其餘競爭較激烈的學科，平均超過30人爭一位，包括浸大體育及康樂管理（38.5人）、教大體育教育（37人）、理大旅遊業及會展管理（34.3人）、浸大「地理/ 歷史/ 社會學及通識教學」雙學位課程（33.5人）、浸大社會工作（32.7人）。

部分學科設面試，香港大學稱將於5月下旬起陸續向考生發放電郵，通知有關面試的安排，籲學生適時查閱電郵，以免錯過面試機會。