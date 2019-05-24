學習支援津貼改制 調查稱23校削班

舊制加輔計劃學校過往每約8至15名合資格學生可開一班，並有1名常額教師。新制按分層支援模式，校內每名第二層和第三層支援的學生分別獲1.5萬元和6萬元津貼額，累計津貼額達60萬元、160萬元和220萬元，可分別有1名、2名和3名常額教師。

教局稱55校凍結教席吸納

葉建源上月做的調查獲75間小學回覆，當中有18間和3間學校料因新制分別產生1名和2名超額或過剩教師，其中兩間學校稱無法保留相關教師。另有23間學校料因新制需削班，有學校在取消加輔班後「大校變小校」，校長或由一級跌至二級，並削1名副校長。

聖公會基樂小學校長溫志揚表示，該校本身加輔班有兩名常額教師，原本下學年起開設特殊教育統籌主任職位，教師人數應由48增至49，惟新制下只可保留1名加輔班教師，另一常額教師要以下學年退休教師的常額教席吸納，變相只能維持48名教師。此外，新制津貼額封頂於220萬元，有5間學校因而未獲超出上限的津貼額。

教育局回覆，新措施下津貼大幅上調，學校增近千個常額教席 ，絕大部分公營小學獲取更豐富人手和資源，55間小學會運用凍結教席吸納加輔計劃教師，強調不會出現超額教師。