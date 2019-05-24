職專教育被視次等 小組建議檢討定位

政府去年4月成立小組，經過6次會議、8場焦點小組討論，昨公布具初步觀察和方案的諮詢文件，7月12日以前收集公眾意見，年底前完成檢討，向政府提出具體建議。就現行狀况，文件指政府分別在2015年、2017年和2018年調查，追蹤持份者對職專教育的態度有否轉變。2018年的調查顯示，在學生受訪者中，54％認為職專教育是具價值的升學或就業選擇，只有20.7%對修讀職專教育有興趣或很大的興趣。不選讀職專教育的原因是，「他們的學業成績足以讓他們升讀其他更好的課程」，顯示職專教育仍然被學生視為較次等。

兩成學生稱有興趣修讀

小組主要檢討範疇之一是在中學推廣職專教育，小組稱，有持份者提出希望中學生更全面和深入了解不同行業工作環境，獲得第一手經驗及與從業員互動，建議政府繼續支援「商校合作計劃」，吸引更多企業及其培訓學院辦小型工作博覽會或工作體驗活動等。

倡加強初中生職業探索

小組亦採納學生意見，認為有需要增加初中學生接觸各行各業的機會，及早日考慮各升學選擇 ，在高中階段選擇合適的選修科目，故建議政府加強針對初中生的職業探索活動。

探討職專學位可取之處

此外，就定位而言，小組認為，雖然護理、工程等學位課程亦屬職業或專業導向，但就香港社會而言，職專教育在高等教育中的角色並不明顯，建議政府探討實用技能為主導的職專學位可取之處，如資歷與其他一般學位不同，在於結合學術學位的基本理論成分和實用學習元素、行業經驗，及有相關專業和行業的認可。

小組有11名非官方成員，小組主席是現任職訓局主席鍾志平。