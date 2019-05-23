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2019年5月23日星期四
通通識 第586期
針對「三無」：無機會、無玩伴、無環境 港大培訓助師生親子「玩學相長」
城市林務基金第四季推 資助青年讀樹藝課程
第22屆校園記者：演情緒扮嘶嚎 木偶師演活《戰馬》
時事議題﹕政府如何有效管治？
時事議題﹕法治、問責、施政透明 方有「良好管治」
時事議題﹕行政立法互相制衡
時事議題﹕答題指引
摘星拆解﹕法庭公信力受挑戰
世界三分鐘﹕挪威的海岸上演「白鯨諜影」
火星庫﹕媒體塑造性小眾刻板印象
透視救援﹕災後救援 避免疫症爆發
海龜日 救龜龜
國有特色﹕海龜日學保育
新聞焦點﹕歐聯全球矚目
新聞焦點﹕答案
新聞有常識﹕(1) 家長帶羊群「報名」入學
(2) 認裙不認褲 健力士道歉
新聞有常識﹕答案
國際大事典﹕二氧化碳變石頭
天地之間﹕年輪揭露 樹齡秘密
（你知？我知！）子午線劃分東西
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世界三分鐘﹕挪威的海岸上演「白鯨諜影」
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【明報專訊】北歐國家挪威予人和平、安靜的感覺，不過在邊境地區，挪威與很多國家一樣，與鄰國關係緊張。該國早前發現一條身上戴着奇怪裝置的白鯨，認為與俄羅斯海軍有關。究竟這與國際關係有何關連？
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針對「三無」：無機會、無玩伴、無環境 港大培訓助師生親子「玩學相長」
城市林務基金第四季推 資助青年讀樹藝課程
第22屆校園記者：演情緒扮嘶嚎 木偶師演活《戰馬》
時事議題﹕政府如何有效管治？
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