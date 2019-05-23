教育
通通識 第586期
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世界三分鐘﹕挪威的海岸上演「白鯨諜影」

【明報專訊】北歐國家挪威予人和平、安靜的感覺，不過在邊境地區，挪威與很多國家一樣，與鄰國關係緊張。該國早前發現一條身上戴着奇怪裝置的白鯨，認為與俄羅斯海軍有關。究竟這與國際關係有何關連？

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