第22屆校園記者：演情緒扮嘶嚎 木偶師演活《戰馬》

舞台劇《戰馬》副木偶導演Matthew Forbes於2012年起負責該劇所有木偶的演出，他之前曾擔任該劇的木偶師。Matthew表示，劇中所有木偶都由南非著名木偶劇團Handspring Puppet Company人手製作。全劇共有23個木偶，包括馬、雀鳥、士兵、坦克等。在舞台劇中使用木偶，Matthew說是因為《戰馬》其中一名導演Tom Morris十分喜歡該木偶劇團的作品，一直希望可於劇作中呈現，後來Tom的母親給他看戰馬故事，他覺得可以在當中加入木偶，因此木偶成為《戰馬》的重要「角色」。

3人協力控馬頭前後腿馬尾

劇中馬偶Joey和Topthorn的身軀以金屬框架支撐，外貌則用木、皮革等物料製成，與真馬相似度高。全劇共有12名木偶師，單是Joey和Topthorn便各需3名木偶師協力操作，前面的木偶師負責操控馬頭，使觀眾知道馬正望向何方，又會控制馬的耳朵，顯示馬的情緒，觀眾可見牠開心、傷心、害怕或生氣等；中間的木偶師負責操作馬的前腿及呼吸；最後的木偶師負責馬的後腿和馬尾。同時木偶師會模仿馬的嘶嚎等叫聲，把馬的神態、動作栩栩如生地演繹出來。

靠呼吸節奏配合 體能如運動員

Matthew透露，表演時木偶師會配戴咪高峰，「他們在台上不能大叫『Go！Stop！』，觀眾會聽到，所以他們會以呼吸節奏來溝通」。中間的木偶師負責發放指令，其他木偶師獲得暗號時，便會配合。Matthew指出，木偶師要有很好的體能，表演前會做熱身活動，如拉筋、瑜伽等，平日也經常健身，「他們就像奧運運動員一樣，因為這個（控制大型木偶）表演對體能的要求十分高」。一隻馬偶重達50公斤，有木偶師最初受訓時揹起10秒已甚感吃力，所以需要通過長期的體能訓練配合演出。隨團更有物理治療師照顧木偶師，確保其身體處於良好狀態。

■編輯部評語

主題清晰 內容有趣扣題

主題清晰，內文緊扣題旨，內容有趣。建議可多問受訪者在預備劇目時的自身經驗，甚或他當木偶師的經驗對現時工作有何幫助等，由第一身講述個人經歷、遇到的趣事或挑戰，會令文章更活潑豐富、更有趣。

文、圖：校記 葉津茗（瑪利諾修院學校（中學部），中四）

文字整理：鄭惠霞（文章經編輯刪節）