城市林務基金第四季推 資助青年讀樹藝課程

立法會發展事務委員會下周二（28日）討論「城市林務發展基金」，局方曾於2015年分析，估算2018年本港欠缺約750名合資格的樹藝師和樹藝技工，因此基金將推行四方面措施，包括建議向30歲或以下有意入行的青少年提供學習資助，報讀職業訓練學院、大專院校及培訓機構開辦的資歷架構第2至5級課程，惟若課程已納入現有政府資助，則不獲基金資助。政府亦考慮為部分課程增設獎學金，吸引優秀學生報讀。

據局方資料，基金資助涵蓋約10個課程，包括浸會大學國際學院的兩年全日制樹木管理副學士，2018/19年度學費為每年51,150元。被問及資助額等實施詳情，發展局補充稱，正諮詢大專院校、專業團體、行業協會及從業員，現時尚未敲定建議詳情和各項措施的實施安排。

樹木管理見習生 培訓1至3年有津貼

局方又委託建造業議會管理見習生計劃，為樹藝課程畢業生提供正統的在職培訓，擬邀請樹藝、樹木管理及園境公司，以及政府的樹木管理部門按議定薪金水平僱用見習生，培訓期介乎1至3年，基金每月會向見習生提供津貼，取得樹藝師或樹藝技工資格的見習生可獲發獎金。

此外，政府暫定明年初舉行首屆「國際城市林務研討會」，讓本地及海外專家分享管理經驗，明年亦有其他推廣活動，包括吉祥物設計及命名比賽。