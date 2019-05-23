針對「三無」：無機會、無玩伴、無環境 港大培訓助師生親子「玩學相長」

計劃去年9月率先在6間幼稚園開展，透過講座、工作坊和實習培訓教師及家長，與高、中班即約4至6歲孩童玩一些好玩、安全及互相尊重的好遊戲，如名為「一聲就聽」的遊戲，導師說出一項指令，請小朋友馬上作出適當反應，訓練反應及專注力，又如「魚仔游過來」等遊戲（見圖），孩子更可運用創意創造自己的版本，過程中學會與人溝通、尊重別人及培養專注力等。

互動遊戲助改善人際關係

發展中心計劃總監廖秀卿說，玩是純天然教育，但現時不少孩子是「三無人士」，即無機會、無玩伴及無環境。她期望此計劃，讓更多人學懂與孩童玩樂，又指研究亦指出孩子透過互動遊戲，有助人際關係。

駕車遊戲學交通安全尊重他人

有份參與計劃的救世軍慶恩幼稚園校長羅秀芬說，學校一直有將遊戲融入教育。參與計劃後，老師知道「自由遊戲時間」的盲點，如會有學童獨自玩耍，不與人溝通，故之後改變教學及遊戲方式，如增多教具令學童互動及溝通。家長劉先生育有一對4歲半孖女，他透過女兒就讀的幼稚園參加此計劃。劉先生說，孖女出外時愛四處奔跑，他以前每次只會大聲叫停、與女兒講道理，但女兒「這刻聽你說，下一刻就不記得」。參加此計劃後，劉先生學會利用「駕車」遊戲，並加入安全、尊重他人等元素，「當她們要跑，就說前面是紅燈，她們自然就會停低」，少了昔日的嘮叨，親子關係有改善。

網上平台分享好遊戲

計劃首兩年共10間幼稚園參加，預計3年間包括14間幼稚園、超過2200名高、中班學童及其家長、教師和校長受惠。另設資源網上平台，蒐集及分享好遊戲，並將會整合遊戲教育資源套件予全港幼稚園學童及教師使用。