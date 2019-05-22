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2019年5月22日星期三
語文同樂 第383期
愛上中國當代詩 東歐女生來港尋幸福
專研歐陽江河詩 作品理科融入文字
發現「DNA剪刀」助治癌 美教授獲邵逸夫獎
校記訪樂壇歌后 衛蘭新曲唱信仰 盼以音樂感動人
校記感想
生活關鍵詞：中三選修 中國文學指南
生活關鍵詞：文學過來人 答選科疑問
生活關鍵詞：學生文學營 由日落開始
生活關鍵詞：各界出色 文科人
視聽之娛：「狗」別再重逢
投稿園地：生命的龍飛鳳舞
古文化談：王室成員名字
擺文字上枱：鵝——君子不器
News corner﹕A better place to do check-ins
A better place to do check-ins
Answers, News corner
Animal﹕Poison dart frogs
Celebrity﹕Trent Alexander-Arnold
Comic﹕YouTuber
Answers, Comic
Story﹕I forgive you
Expression﹕Fish
Pictionary﹕Clinic
Activity﹕Easter colouring competition
Express﹕An Arabian reverie
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投稿園地：生命的龍飛鳳舞
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【明報專訊】■文：林煒晴（中華傳道會劉永生中學，中六）
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愛上中國當代詩 東歐女生來港尋幸福
專研歐陽江河詩 作品理科融入文字
發現「DNA剪刀」助治癌 美教授獲邵逸夫獎
校記訪樂壇歌后 衛蘭新曲唱信仰 盼以音樂感動人
校記感想
生活關鍵詞：中三選修 中國文學指南
生活關鍵詞：文學過來人 答選科疑問
生活關鍵詞：學生文學營 由日落開始
生活關鍵詞：各界出色 文科人
視聽之娛：「狗」別再重逢
投稿園地：生命的龍飛鳳舞
古文化談：王室成員名字
擺文字上枱：鵝——君子不器
News corner﹕A better place to do check-ins
A better place to do check-ins
Answers, News corner
Animal﹕Poison dart frogs
Celebrity﹕Trent Alexander-Arnold
Comic﹕YouTuber
Answers, Comic
Story﹕I forgive you
Expression﹕Fish
Pictionary﹕Clinic
Activity﹕Easter colouring competition
Express﹕An Arabian reverie
愛上中國當代詩 東歐女生來港尋幸福
專研歐陽江河詩 作品理科融入文字
發現「DNA剪刀」助治癌 美教授獲邵逸夫獎
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校記感想
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生活關鍵詞：文學過來人 答選科疑問
生活關鍵詞：學生文學營 由日落開始
生活關鍵詞：各界出色 文科人
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擺文字上枱：鵝——君子不器
News corner﹕A better place to do check-ins
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Expression﹕Fish
Pictionary﹕Clinic
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