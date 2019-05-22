教育
語文同樂 第383期
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生活關鍵詞：文學過來人 答選科疑問

【明報專訊】大學生張學霖、梁凱君3月底於「文學‧拓印——聯校中三文學營2019」（詳見另文）擔任中三生的組長，聽到很多選科疑問。問題經整理後，由5名高中曾修讀文學的大學生輪流解答。

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