校記訪樂壇歌后 衛蘭新曲唱信仰 盼以音樂感動人

文：校記 夏敏蓉、謝子晴、張翠儀；傳媒teen使 劉晞朗、林煒晴

圖：劉焌陶

文字整理：鄭惠霞（文章經編輯刪節）

衛蘭計劃於9月底推出新專輯，4月推出的新歌《所以我愛》會收錄其中，全碟歌曲均含基督教元素。校記問「公司不介意嗎？不在意銷量了？」衛蘭笑稱公司需要賺錢，所以她一方面享受創作自由度，另一方面會平衡公司的利益，例如接洽表演等工作，她不會只唱信仰歌曲，也會唱情歌，畢竟情歌最受大眾歡迎，「要兩邊平衡（自己想做的事與市場反應）」。情歌在香港受歡迎，她也不解：「香港是不是充斥失戀的城市？（人們）這麼愛聽失戀歌。」衛蘭受歡迎的歌曲大都是情歌，如《大哥》、《離家出走》等，轉投唱片公司後她推出更多其他類型的歌，例如講述思考人生方向的《生涯規劃》。這是她願意加盟新唱片公司的原因之一，過去她對於歌曲類型、音樂風格等話語權較小、角色較被動，如今則擔任主導角色。

加盟新公司 自主空間較大

衛蘭從小受當酒廊駐場歌手的父親影響，在充滿音樂的環境下長大，學會唱歌、彈結他，更想當歌手，「我和妹妹（衛詩）從小愛唱歌，經常一起對着鏡子唱」。衛蘭出道時20歲出頭，加入樂壇的決定來得自然，「追求熱愛的事情，其他的上天會幫你安排，最重要是開心」。出道初年她不少歌曲頗受歡迎，更成為2009年度國際唱片業協會（IFPI）香港唱片銷量大獎的全年最高銷量本地女歌手，但她說在舊公司自主空間較小，公司派工作便做，對於創作哪類型的音樂、唱哪些歌，她有想法卻不太敢講，「例如我喜歡畫畫，想在專輯加入自己的畫作，當時不會提出，在新公司就有空間」。2017年推出的專輯《Love And Other Things》，便加入了其畫作，「（在新公司）通常是我提出構思、想法，公司覺得可行便做」。9月底推出的新專輯內容也由她主導，故她可透過歌曲分享信仰價值觀。

《Love And Other Things》是衛蘭加盟現時唱片公司後的首張專輯，為她拿下「2017年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」至尊唱片大獎及女歌手金獎，應是意氣風發之時，但她笑說：「獎（女歌手金獎）拿過一次就夠了，留給其他人拿吧。」她不是不在意獎項，但現在更重視音樂創作，希望以音樂感動人，例如新歌《所以我愛》她便有份作曲和填詞。在頒獎禮大豐收後，衛蘭緊接於2018年初展開《衛蘭Oh My Janice World Tour》世界巡迴演唱會，首站是香港，今年初起繼續於澳門、深圳等地舉行，也因為早前忙於籌備演唱會，以致在香港較少曝光。

衛蘭的事業發展如今看來順利，但亦曾跌倒。初入行時她的歌曲雖受歡迎，但坊間對其身形的批評毫不客氣，當時的老闆黎明也說她「肥過電單車」，一度令她不知如何自處，「最初我以為這句話是讚美，因為電單車是有線條美的，後來才知不是（讚賞）」。她續說：「我也不明白，大家常說我胖，當時我也不是真的很胖，明明已很努力在減（肥），就算是我自覺最瘦的時候，大家也說我胖，真的很不開心。」

負面新聞成轉捩點 不再執著形象

妹妹衛詩2009年藏毒事件及有關衛蘭吸毒的傳聞，更令她陷入谷底，「當時對我的打擊、影響很大，覺得無助，同時讓我看清樂壇一些人的真面目，平常他們看來挺不錯，有事發生時，卻劃清界線，對你很冷漠」。這段時間也是衛蘭的人生轉捩點，信仰自此在她生命中佔極重要位置，過去她為形象、為與其他女歌手身形相仿而減肥，現已放下想法，因她加入樂壇是為了唱歌及創作音樂，不會再介意與其他女歌手身形不同。網民常笑稱衛蘭與演員盧宛茵樣貌身形俱似，盧宛茵將於數月後舉行棟篤笑，更於宣傳海報模仿衛蘭。衛蘭既不介意身形被批評，若盧宛茵邀請她當嘉賓，又是否願意？衛蘭笑說：「若時間許可，我沒有問題。」

如不當歌手 盼試做藝術雜誌編輯

衛蘭經歷過低潮，轉投唱片公司後，推出的歌曲希望傳遞更多正能量，如「無私的愛」等觀念。除了唱歌，她也想參與其他工作，「若有機會，想做配音的工作，其實我試過的，曾為動畫《穿越時空的少女》配音」。有校記問衛蘭，假如不當歌手她想做什麼？愛唱歌的她竟選擇與音樂無關的工作，「想試試做一些朝九晚五的規律工作，可能是藝術雜誌編輯之類的，因為我喜歡畫畫及藝術」。

髮型：Haysses Ip@HAiR

化妝：Samuel@江中平化妝室

服裝：initialfashion

■星之寄語

交流愉快 讚校記準備足

歌手衛蘭：

校記們很好，訪問前有做準備，我也很高興看見很多年輕的學生，與他們交流。他們有很多問題都問得很好，我也很願意回應，雖然現在記不起哪一道問題特別深刻，但整體和校記的交流是很愉快的。