校記訪樂壇歌后 衛蘭新曲唱信仰 盼以音樂感動人

文:校記 夏敏蓉、謝子晴、張翠儀;傳媒teen使 劉晞朗、林煒晴

圖:劉焌陶

文字整理:鄭惠霞(文章經編輯刪節)

衛蘭計劃於9月底推出新專輯,4月推出的新歌《所以我愛》會收錄其中,全碟歌曲均含基督教元素。校記問「公司不介意嗎?不在意銷量了?」衛蘭笑稱公司需要賺錢,所以她一方面享受創作自由度,另一方面會平衡公司的利益,例如接洽表演等工作,她不會只唱信仰歌曲,也會唱情歌,畢竟情歌最受大眾歡迎,「要兩邊平衡(自己想做的事與市場反應)」。情歌在香港受歡迎,她也不解:「香港是不是充斥失戀的城市?(人們)這麼愛聽失戀歌。」衛蘭受歡迎的歌曲大都是情歌,如《大哥》、《離家出走》等,轉投唱片公司後她推出更多其他類型的歌,例如講述思考人生方向的《生涯規劃》。這是她願意加盟新唱片公司的原因之一,過去她對於歌曲類型、音樂風格等話語權較小、角色較被動,如今則擔任主導角色。

加盟新公司 自主空間較大

衛蘭從小受當酒廊駐場歌手的父親影響,在充滿音樂的環境下長大,學會唱歌、彈結他,更想當歌手,「我和妹妹(衛詩)從小愛唱歌,經常一起對着鏡子唱」。衛蘭出道時20歲出頭,加入樂壇的決定來得自然,「追求熱愛的事情,其他的上天會幫你安排,最重要是開心」。出道初年她不少歌曲頗受歡迎,更成為2009年度國際唱片業協會(IFPI)香港唱片銷量大獎的全年最高銷量本地女歌手,但她說在舊公司自主空間較小,公司派工作便做,對於創作哪類型的音樂、唱哪些歌,她有想法卻不太敢講,「例如我喜歡畫畫,想在專輯加入自己的畫作,當時不會提出,在新公司就有空間」。2017年推出的專輯《Love And Other Things》,便加入了其畫作,「(在新公司)通常是我提出構思、想法,公司覺得可行便做」。9月底推出的新專輯內容也由她主導,故她可透過歌曲分享信仰價值觀。

《Love And Other Things》是衛蘭加盟現時唱片公司後的首張專輯,為她拿下「2017年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」至尊唱片大獎及女歌手金獎,應是意氣風發之時,但她笑說:「獎(女歌手金獎)拿過一次就夠了,留給其他人拿吧。」她不是不在意獎項,但現在更重視音樂創作,希望以音樂感動人,例如新歌《所以我愛》她便有份作曲和填詞。在頒獎禮大豐收後,衛蘭緊接於2018年初展開《衛蘭Oh My Janice World Tour》世界巡迴演唱會,首站是香港,今年初起繼續於澳門、深圳等地舉行,也因為早前忙於籌備演唱會,以致在香港較少曝光。

衛蘭的事業發展如今看來順利,但亦曾跌倒。初入行時她的歌曲雖受歡迎,但坊間對其身形的批評毫不客氣,當時的老闆黎明也說她「肥過電單車」,一度令她不知如何自處,「最初我以為這句話是讚美,因為電單車是有線條美的,後來才知不是(讚賞)」。她續說:「我也不明白,大家常說我胖,當時我也不是真的很胖,明明已很努力在減(肥),就算是我自覺最瘦的時候,大家也說我胖,真的很不開心。」

負面新聞成轉捩點 不再執著形象

妹妹衛詩2009年藏毒事件及有關衛蘭吸毒的傳聞,更令她陷入谷底,「當時對我的打擊、影響很大,覺得無助,同時讓我看清樂壇一些人的真面目,平常他們看來挺不錯,有事發生時,卻劃清界線,對你很冷漠」。這段時間也是衛蘭的人生轉捩點,信仰自此在她生命中佔極重要位置,過去她為形象、為與其他女歌手身形相仿而減肥,現已放下想法,因她加入樂壇是為了唱歌及創作音樂,不會再介意與其他女歌手身形不同。網民常笑稱衛蘭與演員盧宛茵樣貌身形俱似,盧宛茵將於數月後舉行棟篤笑,更於宣傳海報模仿衛蘭。衛蘭既不介意身形被批評,若盧宛茵邀請她當嘉賓,又是否願意?衛蘭笑說:「若時間許可,我沒有問題。」

如不當歌手 盼試做藝術雜誌編輯

衛蘭經歷過低潮,轉投唱片公司後,推出的歌曲希望傳遞更多正能量,如「無私的愛」等觀念。除了唱歌,她也想參與其他工作,「若有機會,想做配音的工作,其實我試過的,曾為動畫《穿越時空的少女》配音」。有校記問衛蘭,假如不當歌手她想做什麼?愛唱歌的她竟選擇與音樂無關的工作,「想試試做一些朝九晚五的規律工作,可能是藝術雜誌編輯之類的,因為我喜歡畫畫及藝術」。

髮型:Haysses Ip@HAiR

化妝:Samuel@江中平化妝室

服裝:initialfashion

■星之寄語

交流愉快 讚校記準備足

歌手衛蘭:

校記們很好,訪問前有做準備,我也很高興看見很多年輕的學生,與他們交流。他們有很多問題都問得很好,我也很願意回應,雖然現在記不起哪一道問題特別深刻,但整體和校記的交流是很愉快的。