發現「DNA剪刀」助治癌 美教授獲邵逸夫獎

奠基因編輯基礎 可治遺傳病

邵逸夫獎設3個獎項，包括天文學獎、生命科學與醫學獎、數學科學獎。今年生命科學與醫學獎頒予美國紀念斯隆凱特琳癌症中心研究員、美國康奈爾大學威爾康奈爾醫科研究生院教授瑪麗亞．傑辛（Maria Jasin），表揚她於1994年起有關DNA中定點「雙鏈斷裂」刺激哺乳動物細胞基因重組的研究，並發現「DNA剪刀」去氧核醣核酸裂解酶。

內地科學家賀建奎早前聲稱以基因編輯培育出愛滋病免疫嬰兒，引起學界關注。被問到傑辛與基因編輯的關係，邵逸夫獎理事會成員陳偉儀解釋，現今基因編輯方法多建基於傑辛的研究，但學界早有共識，以胚胎和生殖細胞作基因編輯是不道德，故認為不可將傑辛研究與賀建奎惹起爭議的事混為一談，又稱傑辛研究有助從人體取出致病的基因部分，「可以在我們的基因中，特定的一個地方，將那個基因換了」，解釋近年醫學界已嘗試應用相關技術治療血癌，相信不久亦可應用於治療其他遺傳病。

另外，今屆天文學獎頒予美國加州理工學院大衛•莫里斯物理學講座教授、特別項目副校長愛德華．史東（Edward C Stone），以表彰他領導的旅行者項目，改變外界對4顆巨行星和外太陽系的了解。數學科學獎則頒予駐法國索邦大學米歇爾．塔拉格蘭（Michel Talagrand），以表揚他在集中不等式等的研究。每個獎項得獎者可獲120萬美元獎金（約942萬港元），今屆頒獎典禮定於9月25日於香港舉行。