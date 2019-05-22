專研歐陽江河詩 作品理科融入文字

蔡素非（Sofiia）提及最愛的一首是歐陽江河1987年發表的《玻璃工廠》，為他其中一首代表作，「對水的認識就是對玻璃的認識。凝固，寒冷，易碎，這些都是透明的代價」。蔡元豐稱，當年一批詩人獲邀到青島玻璃工廠參觀，歐陽江河目睹玻璃製作過程，想到木、水、土的關係，以及玻璃透明的特性與文字的關係。

另一首歐陽江河有名作品是1990年的《傍晚穿過廣場》，「一個無人倒下的地方不是廣場／一個無人站立的地方也不是／我曾是站着的嗎？還要站立多久？畢竟我和那些倒下去的人一樣／從來不是一個永生者」。蔡元豐稱，詩句間沒有提過六四、坦克等字眼，「但有心人會讀得到」，詩歌很易令人聯想到六四事件。

蔡元豐是Sofiia的博士導師，Sofiia中文名字蔡素非，以蔡為姓，也是隨他而改。他記得2017年去北京找歐陽江河時，Sofiia有空時都不跑去觀光，而是在書店看新詩集，可見Sofiia對新詩的熱愛。