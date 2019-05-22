愛上中國當代詩 東歐女生來港尋幸福

明報記者

浸會大學中國語言文學系有一個傳統，辦公室的壁報版，貼有本科、碩士、博士同學一幀幀證件照，好讓老師方便認人。芸芸200張照片中，Sofiia是絕無僅有的非華人面孔。Sofiia在浸大讀博士，主力研究中國當代詩人歐陽江河的作品。歐陽江河自1980年代開始活躍，著名作品有《傍晚穿過廣場》（見另稿）。

學中文7年 終獲獎學金來港

以流利普通話受訪的Sofiia，在烏克蘭出生及成長，高中去過美國留學一年，知道外面世界精彩，「那時開始知道不會在家生活」。別人讀大學，考英文、法文、德文系，她愛挑戰自己，在烏克蘭第聶伯彼得羅夫斯克國立大學讀中文，研讀文言文、古詩。一班25名同學，畢業後，大多去中國繼續升學、發展，Sofiia卻去土耳其學中文，她稱是因為緣分，當時「愛上了一個土耳其人」，追隨他到當地。

把握內地交流機會 發表創作

自2010年，一直在中文世界鑽研，至2017年，Sofiia學中文年資已有7年，終於第一次踏足中國。她獲「香港博士研究生獎學金計劃」，每年約30萬元獎學金來浸大讀書。來港前的暑假，她與其導師、浸大中文系副教授蔡元豐，到北京拜訪她喜愛的詩人歐陽江河，親身了解其詩歌理論及寫詩心得等。

Sofiia趁在港讀書，把握返內地交流機會，參加國際交流會，發表自己創作的詩。因在不同地方留學，Sofiia精通烏克蘭語、英語、俄語、土耳其語及中文共5種語言，將中國詩人歐陽江河、王家新等作品，翻譯成土耳其語，令更多人接觸華文創作。

譯成土耳其文 盼推廣華文詩

「如果你愛上詩歌，詩歌也會來找你」，Sofiia以此介紹自己，盼通過她的翻譯，讓更多人「找到了詩歌」。落葉歸根，尚有一年修畢博士課程，Sofiia暫時不考慮回家鄉發展，即使不斷在外飄泊，在詩歌的世界，也沒有無家可歸的感覺，因她在此了解生命及感受到一種幸福。