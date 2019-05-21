教育
明路—生涯規劃 第58期
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浸大持續教育學院 辦5年制護理學士

【明報專訊】自資院校香港浸會大學持續教育學院9月將開辦5年制護理學學士課程，每年學費94,200元。校方稱課程獲香港護士管理局審批認證，畢業生符合資格可申請成為香港註冊護士（普通科）。

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