第22屆校園記者﹕舊物何價？ 收藏家：由大眾定義

文、圖：校記 胡康妮

（東華三院甲寅年總理中學，中四）

文字整理：韓祺疇（文章經編輯刪節）

在眾多展品中，胡兆昌認為1960年代末至70年代初「香港節」的物品是最能給他靈感的展品之一，「最吸引的地方是它的標誌，很多人以為（圖案）是個『西瓜波』，其實是抽象化的洋紫荊」。標誌於簡單的框架上表達了政府的威嚴，又夾雜中英特色，啟發他為品牌設計時加入不同變化，令設計更多樣化。胡兆昌表示，收藏舊物讓他重新審視生活的地方，意想不到有全新感覺，「無奈不是每名客人都接受以懷舊手法設計，（所以）我就利用今次機會帶出這批舊物（的價值）」。

比起變賣價值 更重設計與歷史

被問到如何定義一件舊物的收藏價值，胡兆昌透露，大部分收藏家重視出品年份久遠和變賣價值，他則看重展品的設計優劣，以及能否從中學習知識與歷史，「這是很主觀的，就像一首歌曲是否動聽，視乎你對它認識有多深。排版和用色是我判斷設計好壞的條件」。他對於收藏品範疇沒限制，又強調收藏需講求金錢、時間和緣分。至於如何保養藏品，他建議利用抽濕機和冷氣機，「盡量不要用手觸摸，妥善地用膠袋封住」。

感電腦簡化工序 卻令設計單一化

比較香港新舊設計作品時，胡兆昌認為設計的基本思維不變，也沒有好壞之分，主要是創作方式有別，Photoshop、小畫家等電腦軟件令設計師工作更方便，科技進步也讓冲曬照片、上色等工序簡化，大大縮短設計製作時間。但他說，以前的設計全由人手製作，現時多用電腦使設計單一化，對此感到無奈，「（設計）會變成很機械化的東西，沒有人性的展示」。

胡兆昌不但為是次展覽捐贈展品，更透過社交媒體Instagram與公眾分享不同年代的設計作品和其背景。他表示未來會將藏品數碼化，上載到網絡資料庫，「任何人都可以看到藏品的資料，這是我最想做的，希望做出1940年代至今香港設計的時間線，供全世界人觀看，無論用作商業用途或資料蒐集，我想都會很有用」。他寄語有志成為設計師的人，要吸收不同元素，盡量擴闊視野。

■編輯部評語

引言略平淡 內容聚焦更佳

此為本版刊登相同採訪活動、由不同校記提交的第二篇作品。行文流暢簡潔，脈絡亦算清晰。引言雖能完整點出展覽資訊，但略兼平淡，若能提取訪問或展覽最亮眼的部分置於引言，應會更精彩。訪問內容分為受訪者對舊物收藏及設計潮流的看法，如能聚焦其中一項，並進一步扣連其人生經歷，報道會更立體。