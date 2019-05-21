著重核心科要求 3322門檻不擬降

語文重要 開拓知識橋樑

王淑英稱，4個核心科目為大學生打好基礎，認為從事各行各業，語文科同樣重要，「就算做高科技行業，都需要語文作為一種工具溝通」，且語文可開拓學生其他知識的橋樑，「英文好的學生可以自行閱讀外國研究的文獻，學到本科以外的知識」。

鼓勵專心讀好興趣專長科目

今屆考生成績已成定局，但現在的中學生仍可調節他們的選科或溫習策略，王淑英鼓勵考生應專心讀好自己的興趣及專長，而不是追求以各科平均的成績入大學。她稱，觀察到有中學生太過渴望入大學，寧可分散精力追求「坐4望5」求穩。她強調加分制是獎勵盡力在專長科目追求卓越的學生，希望他們學習過程是「有希望」，而不是放棄應該讀得好的科目。