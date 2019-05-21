中大稱今年入學黃金機會 籲進取選科 分數達去年收生四分三位數可一博

明報記者 魏綺婷

今年文憑試考生人數56,305，比2018/19年59,039人下降5%。中大協理副校長兼入學及學生資助處處長王淑英稱，學生人數下跌的大環境下，八大資助學額維持不變，現在是學生入大學的黃金機會，因上年的入學分數指標一定高過今年。

學生人數下跌 資助學額不變

就中大而言，學校今年改變入學計分制，適用於醫科以外的本科課程，考生在任何核心科或選修科取得5**，可由以往換算為7分，變為8.5分；5*由6分轉為7分；5分則轉為5.5分。兩名DSE同分學生，在該計分制下，有高低之分（見圖）。科科「坐4望5」的學生，不及有科目取2及5**的學生。考生亦需留意心儀科目有否額外計分比重，如護理學系特別看重生物、物理等。王淑英稱，希望藉新計分機制鼓勵中四學生甚至初中生，要拓展自己真正的興趣，而不是但求以「科科平均的成績」入大學（見另稿）。

改入學計分制 不鼓勵科科平均

王淑英又表示，即使中大改了計分方法，但2018/19年收生成績仍具參考價值，她鼓勵考生揀科要進取，不要首三個選擇（Band A）都是保守。她舉例，若考生DSE分數達心儀學系四分三位數，不妨將該科放在A1或A2，不過A3則要求穩，分數要達該科2018/19年收分中位數，以及要考慮收生學額數目，因學額少，收分成績波動較大。

考生也可留意心儀學科是否設大類收生，王淑英舉例，如果學生心儀新聞與傳播學，成績又達標，可將此放A1，將社會科學大類收生放在A2。

A3應達收生成績中位數

DSE今年來到第8屆，王淑英稱，部分考生對入學仍有誤解，中大八成學科設入學面試，如有考生以為可隨便不去入學面試，試過因旅行或以不同理由「甩底」，或心態是「待放榜後看看成績才算」。她稱，考生如在面試表現理想，可獲額外加分或放入優先取錄名單，如考生有特殊理由，如因家庭或生病，有機會獲考慮改期。