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2019年5月20日星期一
常識學堂 第150期
多問「做好功課未」 親子關係更疏離 調查稱七成家長感家庭壓力
初中生設計觀塘貨櫃舖 盼小店重生
幼園視覺提示角色扮演 助非華語生學中文
小記者入體驗營 聽講座做「街訪」
小記者感想
百萬物種面臨滅絕
時事點對點﹕伊朗石油被禁 中印面臨衝擊
時事點對點﹕動物法修例 棄養放生可被控
Data解密﹕打工仔權益
通識實踐﹕組織電競學會 學做「好男人」
電競不止打機 不同崗位涉專業知識
Road to 5**﹕Controversy over shark fins
焦點新聞﹕一周焦點通識新聞
發明的靈感
STEAM X 校園多事幹：有營應用程式
新聞追蹤：食物變壞了
話說STEAM：中國造紙術
偵探M.A.D. 泳池黑名單
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新聞追蹤：食物變壞了
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【明報專訊】早前有小學生吃了帶有酸味、懷疑變壞的午餐飯盒，結果肚痛肚瀉，集體食物中毒。食物有不同儲存方法及保質期，在室溫下放久了會腐壞，購買食物及進食時要留意，確保食物安全，避免「禍從口入」。
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多問「做好功課未」 親子關係更疏離 調查稱七成家長感家庭壓力
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