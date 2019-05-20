教育
常識學堂 第150期
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新聞追蹤：食物變壞了

【明報專訊】早前有小學生吃了帶有酸味、懷疑變壞的午餐飯盒，結果肚痛肚瀉，集體食物中毒。食物有不同儲存方法及保質期，在室溫下放久了會腐壞，購買食物及進食時要留意，確保食物安全，避免「禍從口入」。

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