小記者入體驗營 聽講座做「街訪」

■高小講座

傳授「街訪」要訣 尋合適受訪者

《明報》港聞版前記者梁美寶先向小記者介紹報章不同版面，「像學校有任教不同科目的老師，報章分為港聞、娛樂、體育、財經、副刊等，處理不同類型的報道（及文章）」。她認為不同類型的新聞都有價值，如港聞記者多需即日處理新聞，時間較趕急、時效性較強；副刊記者多處理非即日新聞或專題，內容相對較軟性，可以較深入探討。

別全信受訪者 要有批判思考

無論負責哪個版面，梁美寶說「街頭訪問」是每個記者都接觸過的環節，所以小記者若有意將來入行，便要掌握相關技巧。她說，記者需記錄採訪內容、拍照、隨受訪者的回應動腦筋追問，「（記者）要有求真精神，不要100%信任受訪者的話，應有批判思考」。

尋找合適的受訪者亦十分重要，「例如某天的新聞是領展停車場加價，記者就此街訪時，要考慮受訪者是否與議題相關。舉例說，對方是駕駛者，而且會使用領展停車場，便有機會是『目標人物』」。

寫報道要節錄重點

梁美寶提醒小記者在街訪時，要問准對方是否願意拍照，完成訪問後要思考其意見能否回應議題，「姓名、年齡、相片、回應是街訪所需元素，寫報道時只需節錄bite（指sound bite），即對方所答的精闢句子及重點，以一兩句話概括」。

■初中講座

談娛記苦樂：隨時準備突發出差

鄺凱亮曾在不同報章、刊物任職娛樂版記者，與小記者分享當中苦與樂。他表示，若大家將來有意成為記者，要有不定時工作的心理準備，甚或要突發出差，「試過外出工作時突然收到公司電話，要我立刻回家收拾行李，（公司）已經買好機票，要我到外地跟進某宗新聞」。他認為：「記者能夠接觸不同性格、身分的人，培養思考和發問的能力。試想像若（國家主席）習近平來港，身為記者的你或有機會向國家領導人發問。」

要熟悉採訪位置如何搭車

採訪前，記者必須準備充足，若負責本地新聞，便需要熟悉各大熱門採訪位置和交通方式，鄺凱亮舉例說：「例如你做港聞，一定要知道如何從居所前往金鐘政府總部，一旦港鐵故障，乘哪輛巴士才能最快抵達等。」在外地訪問更會面對許多突發事件，他談到一次在泰國的經歷，「抵達當地後，才知道行李滯留在香港機場，但大部分的攝影器材和衣物都在行李箱裏，只能在當地貴價購買這些物資」。

藉真實報道說明操守重要

記者工作除了發掘真相外，鄺凱亮提到道德操守同樣重要。他以早前的「安心事件」（已婚歌手許志安與藝人黃心穎於車廂親熱片段曝光）為例，指出報道涉及車廂鏡頭拍攝的影片，請小記者思考媒體的報道、片段有沒有侵犯個人私隱。鄺凱亮總結在採訪期間記者應緊記的道德操守，如「不要因為自己的宗教、政治立場而影響報道」。

■小記者任務

兩名講者完成分享後，分別給予小記者任務：

訪問拍照前問准受訪者

梁美寶要求高小的小記者就兩宗報道——「世界衛生組織早前建議5歲以下兒童每日不要使用電子屏幕超過1小時」或「消委會早前公布部分食肆刺身有蟲」，模擬街訪5人，了解受訪者會否因而減少使用電子屏幕/會否因此不再吃刺身。小記者踴躍參與，並緊記梁美寶的提醒，先問准對方是否願意受訪和拍照。最後他們輪流分享訪問成果，有小記者稱在「街訪」時，有受訪者質疑該則新聞是否真確，梁美寶指出這也是持份者的意見。

未證實消息不宜作理據

鄺凱亮先簡介「安心事件」始末，初中的小記者再分為6組，討論「『安心事件』的報道手法、片段有沒有侵犯私隱」。他們認真搜索相關資訊，包括不同媒體的報道、涉及個人私隱的法律條文等。約20分鐘後，各組別匯報他們的看法。部分組別認為發放影片的司機可能侵犯個人私隱，而且他或有就該片段收取金錢回報，行為不道德。鄺凱亮提醒小記者，指出該司機收受金錢回報一說未經證實，故不宜以此為理據。但他欣賞小記者用心找資料，並引用《個人資料（私隱）條例 》。

文：韓祺疇

圖：鍾林枝、韓祺疇