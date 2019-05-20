幼園視覺提示角色扮演 助非華語生學中文

校長：學生被動退縮變愛說話

語言是學習的重要媒介，葵涌富瑤幼稚園教師梁凱欣表示，教授過有10名非華語生的班別，初時曾以圖片輔助教學，但成效不佳，感到氣餒，「拿着故事書，教師有教師講，他們則用自己母語溝通」；其後2018年通過參加「賽馬會友趣學中文」計劃，每星期接受香港大學專家培訓，得知非華語學生需要很多示範、動作和視覺提示，舉例「教食物，便會設計一些廚房角落，讓他們角色扮演，有小朋友扮廚師，有小朋友扮客人」，成功提升非華語學生學習中文的速度；計劃亦讓多元文化教學助理入班，提供少數族裔語言翻譯，加強溝通。

計劃同時提供18套中文圖書，每套圖書雖是同一故事，但按不同學習目標設3個難度，該校校長江山嬌表示，全校38名學生中有24個是非華語學生，有感參加計劃後非華語學生進步很快，「（以往非華語學生）跟我們溝通上沒那麼容易，似乎在班中是較被動和退縮，但這班小朋友就是很有自信和很愛和人說話」。

中學「適異教學法」 分組教學增課堂助理

另外，賽馬會「校本多元」計劃花逾7400萬元，在學校推動適異教學法，計劃實驗學校香港紅卍字會大埔卍慈中學的中一及中二級，有約五成學生有特殊教育需要，該校將學生每個學科的能力分為3組，由學習能力較高的A組，至被評定有特殊學習需要的C組，再按能力配以不同程度的教材和評估，同時於每班增設一名課堂學習支援助理。助理之一司徒禎曾於教學期間，發現有學生每逢作文便伏在桌上，經介入了解到他有嚴重讀寫障礙，為他提供讀屏等支援，提升學習進度。