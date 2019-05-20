多問「做好功課未」 親子關係更疏離 調查稱七成家長感家庭壓力

子女情緒壓力居首 其次學習社交

香港家庭教育學院於上月26日至本月11日，隨機以電話訪問509名子女就讀中小幼的家長。結果發現，以1至5為指數（1是最不感到有壓力，5是最感到有壓力），72.1%受訪家長為3至5分，即感到有家庭壓力，當中22.4%感很大壓力（4至5分）。受訪者最感到有壓力的來源，首位是子女的情緒，其次為子女的學習、社交、課外活動及品德。

另外，11.9%受訪者每天平均花兩小時或以上處理子女功課；26.3%每天與子女傾訴心事少於15分鐘，包括10.2%與子女沒有傾訴。同時，分別12.4%及26.1%受訪者與子女「零玩樂」及「零運動」。

訴心事少於15分鐘零運動各佔26%

狄志遠說，曾接觸有個案是親子關係正常的家庭，兩個女兒成績優異，但幼女因父母要求高，加上自己性格「唔輸得」，常會將失敗歸咎於學校或同學，「如選不到做班長，就話是其他同學問題」，父母緊張孩子在學校的表現，小學時已先後3次為幼女轉校，最終全家需接受心理醫生輔導。

調查機構倡親子每日談半小時

狄志遠說，香港社會競爭大，令家長有壓力，往往只關心孩子學業，如會問「做好功課未」，孩子有感被迫交代，長大後雙方關係只會更加疏離。他建議，家長每天與子女傾談半小時，如可先分享自己心事，引導子女回應，亦會令子女更願意分享。他又稱，家長可抽時間與子女一同運動，不但能減壓，保持身體健康，亦可建立更良好的親子關係。

狄志遠又稱，沒有工作的家長壓力多來自照顧子女或打理家務，生活圈子亦較窄。他建議此類家長可嘗試參加不同興趣班，如瑜伽、舞蹈班等減壓及擴闊生活圈子，與新朋友彼此分享生活事。