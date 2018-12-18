9港大校董促檢視退休政策

聯署的校董包括陳家健、梁泳澤、陳和順、廖振華、張韻琪、麥東榮、張家倫、崔偉恆、賴振鴻。聲明提到港大與部分大學的退休年齡政策不同，有大學的退休年齡為65歲，指如此差異令其考慮到，「港大現行的退休政策是否足以吸引和挽留頂尖人才以保障大學的最佳利益」。

早前教育局在立法會提供的資料顯示，在2017/18學年，港大分別有27名及8名按終身聘任制聘用的男性及女性學術人員離職。聲明亦指雖難概括高級教學人員離開港大的原因，但認為大學的退休政策屬其中一個關鍵因素。

延任申請審批欠透明度

聲明又提到不少教職員認為大學處理申請退休後延任安排有大差別，而審批過程亦缺乏透明度等。9名校董要求港大檢視大學教職員的退休年齡、提高教授級人員退休後延任申請過程的透明度、客觀性和公平性，以及展開諮詢，讓教職員參與大學退休政策的討論。

港大回覆指延長退休年齡至65歲需作多方面考慮，任何政策改動需詳細分析及探討，同時需檢視相關安排是否最有助大學策略發展需要。